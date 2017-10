Italserramenti e i serramenti che parlano

Il mondo sta cambiando, essere digitali e connessi oggi non è più solo un desiderio, è un’esigenza che si può soddisfare. Tutti noi viviamo connessi, aperti, siamo parte di una comunità proiettata verso il mondo anziché chiusa in sé stessa e il nostro obiettivo è scambiare o apprendere informazioni. E questa esigenza non si limita al lavoro quotidiano, anzi è ancora più forte nel tempo libero e nella nostra casa. Dopo aver accolto numerosi elettrodomestici e soluzioni “intelligenti”, la casa hi-tech infatti apre le porte ad un fiorire di proposte. Quante volte vi sarà successo di entrare in casa e desiderare di poter accendere la luce con la sola voce, cambiare canale alla televisione standosene comodamente seduti sul divano semplicemente chiedendoglielo, oppure avere informazioni e consigli per una serata, un week end. Ebbene, sappiate che ci sono mobili che sanno ascoltare e dare risposte alle vostre domande, che in pratica dialogano con noi. O ancora: è possibile realizzare pareti, soffitti e pavimenti al cui interno sono adagiate delle casse acustiche, sottili soltanto 7 mm, lettini per bambini che raccontano fiabe, cucine che suggeriscono ricette, e librerie che aiutano nella catalogazione dei volumi. Non solo: ci sono speaker bluetooth integrati nelle lampadine e perfino un purificatore d’aria con speaker incorporato e la cappa che parla, monitora e gestisce separatamente le temperature dei diversi fuochi, riuscendo a cucinare contemporaneamente più pietanze secondo livelli di cottura differenti. Una cappa connessa a internet che permette di cercare in rete ricette, informazioni o comunicare con altri utenti del web. Tornando alle finestre… Potevano in questo quadro rimanere assenti le finestre? Ci ha pensato Italserramenti, il produttore top di infissi in legno di Chiari (BS), con una proposta senza alcun dubbio innovativa, briosa e in linea con la nuova immagine aziendale. Una proposta non a caso presentata nell’ambito dello spettacolare stand realizzato a Made expo. Così il serramento da elemento utile ma passivo diventa protagonista perché utilizzato per diffondere suoni. Una tecnologia ad alto contenuto innovativo, che sfrutta le strutture piane quali le finestre per emettere musica, annunci e voci. “I nostri serramenti” – ricorda Roberto Galli, titolare di Italserramenti – “possono essere dotati al loro interno di un diffusore sonoro bluetooth compatibile con tutti i sistemi. Questa soluzione consente di ricevere chiamate o ascoltare musica con o senza l’utilizzo di cuffie lasciando la più totale libertà di movimento”. Senza bisogno di utilizzare le mani ecco la Finestra che parla integrandosi a lettori MP3, tablet, smartphone, tv e hi-fi. Si può telefonare, rispondere, ascoltare musica e tante altre possibilità. Non resta che provare.

