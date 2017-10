Alivar e la zona notte, un luogo ‘da sogno’

La camera da letto è senza dubbio lo spazio che più rappresenta la nostra dimensione più intima e privata. È il luogo in cui si trova riposo dopo una lunga giornata di lavoro, una sorta di ‘tempio’ personale ‘costruito’ in base alle esigenze di ognuno di noi. Per questo spazio così diverso dal resto dell’abitazione privata, Alivar con la collezione Home Project disegnata da Giuseppe Bavuso, propone una serie di soluzioni per la zona notte che, già solo a prima vista, trasmettono sensazioni di comfort e benessere, prerogative essenziali per un buon riposo. Impunture impeccabili, morbidi pellami, e un design sobrio e raffinato sono solo alcune delle qualità che contraddistinguono i letti proposti da Alivar. Bali ne ‘incarna’, infatti, l’esempio più recente. Presentato lo scorso aprile al Salone del Mobile 2017, questo letto dalle linee morbide e arrotondate si distingue soprattutto per la testata rivestita in pelle, impreziosita da una particolare lavorazione trapuntata e ‘incorniciata’ dal calore e dalla solidità del legno. Disponibile nella versione con vano contenitore, Bali trasforma, attraverso l’elegante uso dei grigi e la pulizia delle linee, il ‘luogo del sogno’ per eccellenza, in un sogno stesso. Ricerca accurata dei materiali e delle forme anche per il letto Maya, che presenta una grande testata leggermente smussata e arrotondata ai lati quasi a volere ‘abbracciare’ la struttura, e il giroletto che, rivestito in gomma poliuretanica, fascia interamente la base in acciaio. Maya, inoltre, si ‘veste’ di pelle o tessuto a seconda dei gusti, così come Bohème, che con le sue impunture capitonné ‘disegna’ la testata diventando protagonista di atmosfere eleganti e sofisticate. Anche nel caso di Suite, la testata è l’elemento dominante di questo letto che già dal nome evoca spazi contract di alto livello, ampi e sontuosi. Rivestita in gomma poliuretanica e piuma sterilizzata, la testata in legno balza all’occhio per la sua dimensione over che incornicia la struttura a sommier di questo complemento esclusivo.

