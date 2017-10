L’arredo di legno born in USA

La collezione Bilgola prende ispirazione dall’architettura modernista trovata a Sydney’s Northern Beaches. Lanciats al ICFF di New York nel mese di maggio, Adam Goodrum ha esteso la gamma attraverso la creazione della Limited Edition in due nuove specie di legno di latifoglia americano: ciliegio e tulipier. Creata in Australia da Evostyle, la gamma è stata sottoposta a una completa valutazione ambientale del ciclo di vita (LCA) per dimostrare il suo vero impatto ambientale. LCA è un mezzo per analizzare e catturare tutti gli elementi del processo di produzione del legno. Questo dimostra che il carbonio immagazzinato nel ciliegio e nel tulipier utilizzati in tutti i 5 disegns della Bilgola Limited Edition, supera tutte le emissioni di carbonio associate all’estrazione, alla lavorazione e al trasporto. All’arrivo nella fabbrica a nord- ovest di Sydney, il legno usato era ancora in carbonio negativo. Un pensiero straordinario considerando il suo lungo viaggio verso le rive australiane. Durante il processo di fabbricazione, Evostyle ha registrato con precisione tutta l’energia utilizzata da ogni macchina coinvolta e meticolosamente misurato e monitorato tutti i rifiuti. Questi dati hanno permesso ad un ispettore indipendente di stabilire l’impronta di carbonio del legno nella gamma finita per essere poco più di 65 kg di equivalente di CO2. Questo è circa lo stesso che avviene in un solo viaggio di 350 km in un macchina australiana media. Il legno non solo ha un’impronta di carbonio minima, ma è anche veramente sostenibile. La foresta di legni di latifoglia americani, che occupa circa 120 milioni di ettari degli Stati Uniti, è stata ben gestita da varie generazioni di proprietari terrieri privati. Gli alberi vengono selettivamente raccolti e sostituiti mediante rigenerazione naturale. Il legno cresce di più rapidamente rispetto alla sua estrazione e la foresta aumenta di 401 ettari ogni anno – l’equivalente di un campo da calcio al minuto.

