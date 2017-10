Ristrutturare casa: più facile con i pannelli versatili

Progress Profiles, azienda veneta attiva nel settore dei profili tecnici e decorativi di finitura e nei sistemi di posa, presenta Profoil Panel e Pro-Goboard Panel. Leggeri, impermeabili, versatili, i pannelli sono la soluzione perfetta per rivestire ogni tipo di sottofondo, parete e soffitto, interno o esterno, ma sono idonei anche a ricavare nuovi elementi d’arredo o strutture portanti in totale sicurezza. I nuovi pannelli, di facile impiego, lasciano spazio alla creatività e riducono drasticamente i tempi di lavoro, essendo piastrellabili subito dopo la posa.

Profoil Panel, realizzato in polistirene estruso ad alta densità, è idoneo per gli ambienti interni; provvisto su ambo i lati di una membrana impermeabile, è rinforzato con un adesivo epossi-poliuretanico. Perfetto per compensare lo spessore di superfici diverse rendendole livellate e pronte per la posa per ogni tipo di rivestimento, il pannello multifunzionale è disponibile in vari spessori – da 6,35 mm a 50,8 mm- e può essere facilmente personalizzato grazie al reticolo centimetrico presente su di un lato. Prpfpoò Panel coibenta e isola termicamente, insonorizza e impermeabilizza pavimenti, pareti e soffitti.

Tanto leggero quanto stabile e resistente alla compressione è il nuovo Pro-Goboard Panel, adatto anche agli ambienti esterni. Realizzato in poliisocianurato estruso ad altissima densità, il pannello è ignifugo e funge anche da isolante termico. Pro-Goboard è rivestito su entrambi i lati da un’impermeabilizzazione cementizia rinforzata con fibra di vetro che garantisce un’adesione estrema e una posa senza dislivelli; inoltre i vari spessori in cui è disponibile – da 6,25 mm a 50 mm – consentono svariate possibilità di impiego. Infatti, sia Profoil Panel che Pro-Goboard Panel aprono nuove prospettive per il design e l’edilizia: si possono realizzare facilmente strutture portanti, contropareti, divisori, vasche o piccole piscine, docce, panche, rialzi o elementi di arredo nella più totale libertà creativa.