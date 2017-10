Le novità della fiera Spaziocasa 2017

Torna in Fiera di Vicenza SPAZIOCASA, storica manifestazione di riferimento per il mondo della casa, dell’arredamento e del design, organizzata da Italian Exhibition Group Spa (società nata dall’integrazione tra Rimini Fiera e Fiera di Vicenza), in programma nei due week end dal 24 al 26 novembre e dall’1 al 3 dicembre 2017. La prossima edizione del Salone presenta diverse novità, con lo sviluppo delle due tradizionali aree tematiche Stile e Comfort, l’introduzione di tre nuovi progetti dedicati al design, al settore immobiliare e gli incontri con i professionisti, lo svolgimento di eventi, convegni in tema di sostenibilità ambientale e workshop formativi. Il tutto attraverso un format che porrà al centro l’esperienza del visitatore e i trend più attuali. In un elegante contesto espositivo, SPAZIOCASA ospiterà le eccellenze del Made in Italy, maestri dell’artigianato, del design e delle tecnologie applicate alla vita quotidiana. Le aziende proporranno nuove soluzioni per la casa, edili e di arredamento per soddisfare i desideri e le necessità dei visitatori e dare la possibilità di disegnare e vivere il proprio spazio abitativo. Due le aree tematiche principali: Stile, rivolta all’arredamento indoor e outdoor, all’interior design, all’illuminazione, all’arredo bagno e ai complementi d’arredo; Comfort, dedicata all’edilizia tradizionale e alla bioedilizia, all’impiantistica e all’energia, alle finiture, a riscaldamento e rinfrescamento e ai servizi per la casa. A queste due sezioni si aggiungono le tre novità dell’edizione 2017. Anzitutto Design Market, un mercato dedicato al “piccolo design” di qualità che metterà il pubblico di SPAZIOCASA in contatto con designer emergenti, valorizzando il piccolo, la ricerca, l’autoproduzione e l’handmade. Vi sarà poi una nuova area dedicata al settore immobiliare, con la presenza di importanti agenzie e il coinvolgimento di FIAIP Vicenza (Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali), e degli spazi riservati agli incontri con i professionisti, dove saranno proposti contenuti divulgativi e di servizio per i visitatori. Confermata la collaborazione con i principali Ordini, Associazioni e Collegi di professionisti del settore casa, dalla quale nasceranno diversi eventi formativi rivolti al pubblico professionale. La partecipazione ad alcuni dei convegni darà diritto al riconoscimento di crediti formativi professionali. Torna a SPAZIOCASA l’Arena del Gusto, in collaborazione con ConfCommercio Vicenza, dove saranno proposti showcooking tenuti da noti chef e testimonial che presenteranno nuove tecniche e ricette ai visitatori. Un’occasione per vivere il legame tra arte culinaria e ambiente in cui poterla esercitare. Altro progetto consolidato lo spazio CasaClima, realizzato in partnership con CasaClima Network Vicenza-Bassano, che per la prossima edizione proporrà un’esposizione collettiva e continuerà a sensibilizzare sui temi dell’edilizia sostenibile e della riqualificazione energetica. Si rinnova inoltre la collaborazione con Confartigianato Vicenza per la valorizzazione delle imprese artigiane vicentine. SPAZIOCASA sarà quindi un’occasione per intraprendere un viaggio alla scoperta della bellezza del Made in Italy e fare della cura per la casa uno stile di vita. L’ingresso alla manifestazione è gratuito. Orari: venerdì 24 novembre e 1 dicembre 15.00-21.00, mentre sabato 25 e domenica 26 novembre, sabato 2 e domenica 3 dicembre 10.00-20.00. www.spaziocasafiera.it

Informativa ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 sulla tutela dei dati personali

Gentile Utente,

La informiamo che i dati da Lei forniti in sede di registrazione al servizio di Newsletter di Quotidianocasa.it, verranno trattati da Casa.it S.r.l. con sede a Milano, Via Borsi 9, per le finalità connesse al servizio di invio di Newsletter (di seguito soltanto il “Servizio”). Il titolare del trattamento è Casa.it nella persona del legale rappresentante pro tempore.

Il trattamento dei dati avviene con procedure idonee a tutelare la riservatezza dell'Utente e consiste nella loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione, distruzione degli stessi comprese la combinazione di due o più delle attività suddette, con le seguenti modalità:

a) Il trattamento dei dati per le finalità connesse, strumentali e necessarie alla fornitura del Servizio avrà luogo prevalentemente con modalità automatizzate ed informatizzate, sempre nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge e solo occasionalmente da parte degli incaricati di Casa.it addetti alle funzioni di volta in volta coinvolte, quali gli incaricati alla manutenzione dei sistemi informatici (area IT) o gli addetti ai servizi Marketing, i quali svolgono le rispettive mansioni sotto la diretta supervisione e responsabilità di Casa.it.

b) Su espresso e specifico consenso dell’Utente Casa.it potrà inoltre trattare i dati per inviare informazioni, materiale ed offerte commerciali, anche di terzi ed elaborare studi e ricerche statistiche.

Il conferimento del consenso al trattamento dei propri dati personali da parte dell'Utente è obbligatorio per il trattamento di cui al suesposto paragrafo a) e facoltativo per il trattamento di cui al suesposto paragrafo b). Pertanto, in caso di diniego di consenso al trattamento dei dati personali di cui alla predetta lettera a), Casa.it non potrà fornire il Servizio, mentre, in caso di mancato consenso al trattamento dei dati personali di cui alla lettera b), il trattamento sarà limitato alle attività di cui alla predetta lettera a), e cioè all'integrale esecuzione degli obblighi derivanti dalla fornitura dei Servizio, nonchè all'adempimento di ogni eventuale connesso obbligo previsto da leggi, regolamenti e normativa comunitaria.

I dati saranno conservati presso Casa.it; La informiamo, inoltre, che, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, l’Utente ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento, per motivi legittimi e comunque in caso di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, e può, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, e conoscerne l'origine, riceverne comunicazione intelligibile, avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento, richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, richiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti, nonché, più in generale, esercitare tutti i diritti che gli sono riconosciuti dalle vigenti disposizioni di legge.