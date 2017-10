Gli abbinamenti tavolo-sedia firmati TEAM 7

Gran protagonista della zona pranzo, l’abbinamento tavolo-sedia è uno degli elementi chiave nell’home design contemporaneo, non solo perché occupa una posizione centrale all’interno della stanza più conviviale della casa, ma anche perché è in grado di trasferire il nostro gusto e la nostra personalità all’intero ambiente. Trovare la giusta combinazione tra questi due elementi così rappresentativi può però non essere cosa facile: un abbinamento di valore, infatti, non tiene solo conto del design degli arredi, ma anche – e soprattutto – dei materiali con cui sono fatti, che devono essere accuratamente selezionati. A suggerire l’abbinamento perfetto ci pensa l’azienda austrica TEAM 7, leader mondiale nella produzione di mobili in legno massello naturale, che presenta la sua collezione di tavoli dal design pluripremiato, abbinati ad una selezione di sedie dall’impareggiabile comfort di seduta: l’accoppiata ideale per chi ama trascorrere piacevoli momenti attorno alla tavola. La collezione di tavoli e sedie TEAM 7 è realizzata in puro legno naturale a poro aperto, lavorato dalle sapienti mani di artigiani austriaci, incollato senza formaldeide e rifinito esclusivamente con olio naturale. Totalmente privo di sostanze tossiche, il legno TEAM 7 conserva intatte le sue preziose caratteristiche ed è in grado di sprigionarle nell’ambiente circostante, creando un clima abitativo accogliente e salubre. È inoltre facile da pulire e da riparare, dura a lungo nel tempo e questo lo rende un materiale perfetto per tutti gli ambienti di vita e di lavoro, specialmente per quelli più utilizzati, proprio come il tavolo e le sedie della sala da pranzo. Grazie alle innumerevoli possibilità di configurazione, che giocano tra diverse misure, essenze di legno, rivestimenti o imbottiture, i tavoli e le sedie firmati TEAM 7 possono essere singolarmente personalizzati e abbinati tra loro secondo i gusti e le esigenze di ognuno. Tra le numerose opzioni di abbinamento, TEAM 7 suggerisce una serie di coppie d’autore dove tavolo e sedia risultano davvero fatti l’uno per l’altra. Come, ad esempio, il tavolo tak e la sedia lui, o il tavolo nox e la sedia magnum; flaye si sposa a perfezione con la sedia aye, mentre mylon e loft preferiscono s1 come compagna.

