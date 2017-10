A Milano la smart house a prova di inquinamento

La crescente sensibilità ai temi dell’inquinamento atmosferico e dell’efficientamento energetico ha reso i cittadini sempre più attenti e sensibili nei confronti delle soluzioni abitative capaci di rispettare l’ambiente e di migliorare in maniera significativa la qualità della vita. COV (composti organici volatili), sostanze inquinanti, muffe, batteri causa di malattie respiratorie, sono sempre di più i fattori che rendono estremamente attuale il tema dell’inquinamento dell’aria interna agli ambienti abitativi o professionali. Di conseguenza, migliorare la qualità dell’aria che le persone respirano per la maggior parte della loro giornata, trascorsa prevalentemente in luoghi chiusi, può avere un impatto fondamentale sulla salute e il benessere di ognuno. Il tema dell’inquinamento dell’aria indoor rappresenta oggi un problema a cui la comunità scientifica internazionale presta sempre più attenzione. Secondo studi resi noti dall’Osservatorio qualità aria interna infatti, l’aria degli ambienti chiusi è dalle 5 alle 10 volte più inquinata rispetto a quella esterna, motivo per cui, un ricambio continuo che avvenga 24 ore su 24 all’interno di tutte le stanze, come può essere quello offerto dalla soluzione MyDATEC, è necessario per garantire un ottimale comfort abitativo. La ventilazione meccanica controllata (VMC) a doppio flusso termodinamico proposta da MyDATEC è una soluzione all’avanguardia che con un unico sistema consente di ventilare, riscaldare, raffrescare, filtrare e deumidificare gli ambienti. A tal proposito, secondo quanto reso noto nel dodicesimo Rapporto sulla qualità dell’ambiente urbano redatto dall’Ispra, l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, numerosi studi epidemiologici dimostrerebbero l’esistenza di una stretta correlazione tra la presenza dell’umidità negli ambienti domestici e l’incidenza o l’esacerbazione di affezioni a carico dell’apparato respiratorio, tra cui ad esempio bronchiti, riniti allergiche e asma. Di conseguenza, una scarsa o inadeguata ventilazione dell’aria all’interno di ambienti chiusi può inasprire considerevolmente il problema. Oltretutto, l’inquinamento indoor è un aspetto da non sottovalutare soprattutto quando si vive in aree e contesti urbani particolarmente estesi ed industrializzati in cui il problema della qualità dell’aria risulta intensificato dalla presenza di polveri sottili (PM10) ed altri agenti inquinanti che, senza un adeguato impianto di ventilazione meccanica controllata, penetrano in casa attraverso l’apertura frequente di finestre e balconi. Questo infatti è il caso specifico che ha portato l’Ing. Lodovico Mascardi, residente a Milano in una zona del centro ad elevato traffico veicolare, a valutare l’implementazione di una soluzione MyDATEC per migliorare il proprio comfort abitativo.

Informativa ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 sulla tutela dei dati personali

Gentile Utente,

La informiamo che i dati da Lei forniti in sede di registrazione al servizio di Newsletter di Quotidianocasa.it, verranno trattati da Casa.it S.r.l. con sede a Milano, Via Borsi 9, per le finalità connesse al servizio di invio di Newsletter (di seguito soltanto il “Servizio”). Il titolare del trattamento è Casa.it nella persona del legale rappresentante pro tempore.

Il trattamento dei dati avviene con procedure idonee a tutelare la riservatezza dell'Utente e consiste nella loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione, distruzione degli stessi comprese la combinazione di due o più delle attività suddette, con le seguenti modalità:

a) Il trattamento dei dati per le finalità connesse, strumentali e necessarie alla fornitura del Servizio avrà luogo prevalentemente con modalità automatizzate ed informatizzate, sempre nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge e solo occasionalmente da parte degli incaricati di Casa.it addetti alle funzioni di volta in volta coinvolte, quali gli incaricati alla manutenzione dei sistemi informatici (area IT) o gli addetti ai servizi Marketing, i quali svolgono le rispettive mansioni sotto la diretta supervisione e responsabilità di Casa.it.

b) Su espresso e specifico consenso dell’Utente Casa.it potrà inoltre trattare i dati per inviare informazioni, materiale ed offerte commerciali, anche di terzi ed elaborare studi e ricerche statistiche.

Il conferimento del consenso al trattamento dei propri dati personali da parte dell'Utente è obbligatorio per il trattamento di cui al suesposto paragrafo a) e facoltativo per il trattamento di cui al suesposto paragrafo b). Pertanto, in caso di diniego di consenso al trattamento dei dati personali di cui alla predetta lettera a), Casa.it non potrà fornire il Servizio, mentre, in caso di mancato consenso al trattamento dei dati personali di cui alla lettera b), il trattamento sarà limitato alle attività di cui alla predetta lettera a), e cioè all'integrale esecuzione degli obblighi derivanti dalla fornitura dei Servizio, nonchè all'adempimento di ogni eventuale connesso obbligo previsto da leggi, regolamenti e normativa comunitaria.

I dati saranno conservati presso Casa.it; La informiamo, inoltre, che, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, l’Utente ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento, per motivi legittimi e comunque in caso di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, e può, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, e conoscerne l'origine, riceverne comunicazione intelligibile, avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento, richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, richiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti, nonché, più in generale, esercitare tutti i diritti che gli sono riconosciuti dalle vigenti disposizioni di legge.