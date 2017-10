A casa dei supereroi

Casa.it è andata alla ricerca delle case dei supereroi più famosi, mappandole e dando loro un valore sul mercato reale, considerando come parametri la città, la posizione e la metratura degli edifici. Si scopre quindi che i Supereroi hanno poteri soprannaturali anche per quanto riguarda gli investimenti immobiliari. Bruce Wayne alias Batman, ad esempio, possiede Villa Wayne, una residenza nella periferia di Gotham City, che per l’estesa metratura, il grande giardino ed la tecnologica Bat-caverna, avrebbe un valore stimato di 1 milione di euro. Considerando poi il valore di tutti i veicoli custoditi nella Bat-caverna si raggiungerebbe la stratosferica cifra di 50 milioni di euro (Bat-mobile, Bat-aereo, Bat-moto). Anche I Fantastici Quattro non se la passano male. Il loro Quartier Generale infatti sono gli ultimi 5 piani del Baxter Building, un edificio avveniristico situato a Manhattan, New York, che rimane una delle residenze più costose degli eroi dei fumetti. La stima ipotetica dell’intero edificio sarebbe di ben 1,4 miliardi di euro. Nel film invece l’edificio è stato in realtà rappresentato dalla sede di PwC a New York. Sorte diversa per lo studente Peter Parker, meglio conosciuto come Spiderman, che vive in una modesta casetta a Forest Hills, zona residenziale del Queens, New York, con zia May. L’indirizzo esatto dei Parker è il n. 8839 della 69th Road, tra Metropolitan Avenue e Sybilla Street e il valore stimato per l’immobile è di circa 317 mila euro. Superman, all’anagrafe Clark Kent, prima di trasferirsi nell’appartamento di Metropolis, ha trascorso gran parte della sua vita nella fattoria di famiglia. Considerando che la azienda agricola della famiglia Kent, nel Kansas, si estende per oltre di 230 ettari e il costo medio per acro in quella zona è di $ 4.000, il valore della fattoria si aggirerebbe attorno ai 920 mila dollari. Essere supereroi rende: Tony Stark, aka Iron Man, quando non “lavora”, vive nella lussuosa villa di La Jolla vicino San Diego. La villa che vediamo in Iron Man 3, si estende su una superficie di circa mille metri quadrati ed è composta da 4 camere da letto, 6 bagni e un ingresso privato in spiaggia. Il suo valore è stimato sui 13 milioni di euro. Con il ritorno sul grande schermo delle nuove avventure di Thor: Ragnarok, scopriamo che l’affascinante Chris Hemsworth e la moglie Elsa Pataky sono i proprietari di una splendida villa a Malibu del valore di 3.45 milioni di dollari. La tenuta sviluppa su una superficie di oltre 400 mq, con una spettacolare vista sul mare e sulle montagne, una grande zona living, una cucina abitabile a vista sulla sala da pranzo, una sala teatro, quattro camere, quattro bagni, ed una cantina in grado di ospitare 750 bottiglie di vino.

