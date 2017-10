Dimmi che stanza preferisci e ti dirò chi sei

Da sempre la casa parla di noi. Se è vero che la casa è lo specchio dell’anima, la stanza che preferiamo, dove ci sentiamo più a nostro agio, rivela la nostra personalità. Perché in fondo, ognuno di noi ha la propria stanza del cuore. Divertiti con Habitissimo a fare un test: qual è la stanza preferisci?

Salotto: sei un tipo socievole

Il salotto è la stanza preferita dagli italiani. D’altronde, come non essere d’accordo. È la stanza “regina” della casa, dove si ricevono gli ospiti, gli amici, dove si condividono momenti e tempo con la propria famiglia. Le persone che amano il salotto sono tipicamente espansive, socievoli e allegre.

Cucina: hai un carattere forte

Se ti piace cucinare e trascorri la maggior parte del tuo tempo in cucina significa che hai un carattere molto forte. Questa stanza è il luogo preferito da chi ama cucinare (e non solo per necessità). Indipendentemente dai metri quadri, chi preferisce questo luogo avrà una cucina arredata con cura e pensata in ogni minimo dettaglio. Per cui anche se piccola e con poco spazio, la cucina rimane il regno indiscusso della casa. Se disponi di un piccolo spazio per cucinare e non sai come rinnovarlo.

Camera da letto: sei un sognatore (ma anche un romantico)

Ti piace sognare ad occhi aperti e non vedi l’ora di arrivare a casa per distenderti nel tuo meraviglioso e morbido letto: chi ama la camera da letto generalmente presta particolare attenzione all’arredamento in generale. Linee minimali e morbide, grandi cuscini per veri sognatori. Oppure c’è chi addirittura in camera da letto inserisce un caminetto. Per veri romanticoni e amanti del bello.

Bagno: sei una persona riflessiva

Il bagno è la stanza più intima della casa, dove lasciarsi andare e in cui una persona si scopre per quello che è. Essendo il luogo, forse, più indisturbato e tranquillo della casa, è ideale per lunghe pause, oltre che per riflettere e pensare. Molte persone sostengono infatti che il bagno sia quasi una fonte di ispirazione. Ma il bagno è anche il “rifugio” preferito degli amanti della lettura e di chi ama prendersi cura del proprio corpo. Leggere in bagno inoltre è un ottimo modo per rilassarsi. Se poi hai la fortuna di avere una vasca, allora in questo caso il bagno diventa un vero e proprio spazio di benessere e relax.

Terrazzo: sei un tipo solare (anche d’inverno)

Se il luogo che ti si addice di più è il terrazzo, non ci sono dubbi: sei una persona solare. Al di là delle stagioni cerchi sempre il sole, e ti piace poter guardare sempre oltre. Il tuo bisogno di abbattere le pareti nel quotidiano si rispecchia nella voglia continua di superarti e di non mettere alcun limite alla tua libertà. Avere l’orizzonte sempre presente, magari con balaustre in vetro, e poterlo contemplare da comodi divani da esterno, oppure scegliere un tavolo ampio in legno dove passare il tempo con le persone care durante pranzi e serate. Imparare a trovare il giusto equilibrio tra la condivisione e i momenti per te stesso, questo è il segreto degli amanti del terrazzo.