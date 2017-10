Cucina: Novy presenta la cappa Panorama

Novy ha presentato in anteprima al Sicam la sua cappa aspirante integrata nel piano di lavoro, Panorama. In questo piano di cottura a induzione e cappa aspirante tutto in uno, la torre di ventilazione è posizionata comodamente in fondo al piano di lavoro. Novy spiega: “Questa struttura non solo garantisce un’aspirazione alla fonte particolarmente efficace, ma al tempo stesso si crea anche più libertà di movimento durante la cottura e più spazio nel mobile inferiore, in cui si possono, infatti, montare cassetti fino a 40 cm di profondità”.

La praticità di una torre di ventilazione, nel piano di cottura, consiste nel fatto che i vapori vengono aspirati immediatamente alla fonte. La peculiarità della torre di ventilazione di Novy è che ha tre altezze regolabili: si può scegliere l’aspirazione ottimale fra 10, 20 o 30 cm di altezza, in base alla dimensione della pentola. Poi, dopo la cottura, la torre di ventilazione scompare di nuovo nel piano, creando velocemente una sensazione di ordine in cucina e accorciando i tempi per la pulizia dell’area di cottura.

Panorama fa parte di un potente piano di cottura a induzione con quattro zone ottagonali una di fianco all’altra, in disposizione panoramica, e ovviamente queste zone possono essere utilizzate separatamente. Inoltre, grazie alla funzione Bridge, si possono creare anche zone di cottura più ampie. Un’altra caratteristica del piano di cottura a induzione di Panorama è il design discreto: prodotto in vetro opaco, con comandi a scorrimento che si illuminano in caso di utilizzo. Il piano può anche essere integrato in modo omogeneo nella superficie circostante.

Inoltre, per lo scarico dei vapori e odori vi sono due possibilità: scarico verso l’esterno o ricircolo. Novy aggiunge: “Quest’ultima tecnica viene applicata sempre più spesso negli edifici a basso consumo energetico e in cucine dove non è possibile lo scarico verso l’esterno. Non c’è bisogno di prevedere uno scarico attraverso il tetto o il pavimento. Mediante il filtro a carbone monoblock e il filtro antigrasso, gli odori e i grassi vengono filtrati in modo estremamente efficace”. Verso la fine di quest’anno Panorama si aggiungerà effettivamente alla gamma di cappe aspiranti integrati nel piano di lavoro di Novy.