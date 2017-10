Il Natale in casa parte dalla seduta rossa

Sedia: CLAP (Design: Umberto Asnago) Confortevole e funzionale, la sedia regista è una delle icone del ventesimo secolo che ha conquistato i più acclamati film-maker per le sue caratteristiche di praticità: si ripiega su se stessa e si trasporta con estrema facilità. Nel tempo, la sedia regista ha ammaliato anche i designer che si sono si sono cimentati nello studio di questo elemento d’arredo, poiché rappresenta l’essenza estrema del concetto di design, in cui l’estetica è al servizio della funzionalità e viceversa. Potendo contare sull’abilità manifatturiera de i 4 Mariani e sulla ricerca nell’ambito dei materiali più nobili intrapresa dall’azienda, Umberto Asnago ha definito con il progetto Clap la sua personale interpretazione di sedia regista. Elegante e minimalista, Clap è un concentrato d’eccellenza progettuale e produttiva.

Poltrona PLANET (Design: Daniele Lo Scalzo Moscheri) Un segno riconoscibile, una personalità unica per un concetto di poltrona che riconduce agli archetipi storici senza esserne replica. Un progetto per una seduta ampia è in realtà un’occasione per trasferire un’idea di spazio privato e personale in cui racchiudersi senza un completo distacco da altre eventuali sedute centrali. Planet è un guscio tondo, realizzato con una tecnologia a stampo poliuretanico che consente una traduzione della qualità volumetrica e garantisce una corretta postura di relax. Funzionalità e design sono due valori imprescindibili, ma mai la forma precede sull’ergonomia. È sempre un processo al contrario. La poltrona è rivestita in pelle esternamente e internamente con una lavorazione trapuntata orizzontale. La base è girevole ed è configurabile con diverse finiture e colori per un accostamento monomaterico con i rivestimenti esterni.

