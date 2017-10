La Table Parade by Boffetto

Tondo, rettangolare, quadrato, ovale? Nellascelta di un tavolola forma è un elemento prioritario. Nonsolo per motivi di gusto personale ma, soprattutto, per motivi di adattabilità allospazio.Il materiale concui è realizzatoil piano del tavolo è ilsecondo elemento sucui scegliere puntando, oltre chesull’adattamento allo spazio, sul gusto personale e sulla compatibilità con gli altri elementi di arredo.Nel catalogo di Boffetto, Form to Furniture, è possibile scegliere tra una vasta gamma di materiali, quali il marmo, il legno, ilcristallo o l’innovativo solidsurface,allaricerca del proprio tavolo ideale.Ben settesonolelinee proposte, diverse traloro per mood, design, gusto, pensiero. DIVERTENTE: usare lelettere dell’alfabeto come basi e giocare conle forme e lefiniture.Il Letterario, progettato da Simone Micheli, è un tavolo chearredaconstile e personalità qualsiasi ambiente, grazie alleinfinite combinazioni possibili tralettere e materiali. Piano disponibile in quattro varianti, tre rettangolari e una quadrata, insolidsurface, legno, marmo o vetro. Leletteresonoaltecm 76. ELICOIDALE: la base in legno o solidsurface di Plectrum, disegnato da Stefania Tieri, è come un vortice edesprime dinamismo ed energia. La forma del piano, disponibile insolidsurface, marmo o legno, è modellata su quella di un plettro e conferisceal tavolo un aspettosingolarmente insolito.Plectrumriesce a combinare i vantaggi “sociali” propri dei tavoli rotondiconlarichiesta di un progetto innovativo. GEOMETRICO: prendete una piramide e sovrapponetele un parallelepipedo…Non è l’inizio di un rompicapo mailconceptche Emanuele Svetti sviluppa conilsuoJoin, tavolo incuilaforza dei materiali (marmo, solidsurface e legno) è esaltata dal rigore delle forme primarie. La base è insolidsurface,il piano invece, oltre chein questo materiale, è disponibile anchein marmo e in legno. DIALOGICO: una base in metallo, chesi“allunga” nel piano consottiliinserti grafici, dialoga con i materiali concuiil piano stesso è realizzato. C’è un discorso apertotra i materiali di Magnifica, disegnato da Maurizio Favetta, che permettono una grande varietà di forme e possibilità compositive. Quattrole varianti, tre rettangolari, una quadrata da cm150. I piani possono essereinsolidsurface, marmo o legno. ARMONICO: lelinee di Heart, di Alessandro Antoniazzi e Ivan Sesini, fluisconoin modo armonico, creando un innesto dolce tra piano insolidsurface e strutturain metallo verniciato. Lascelta della forma rettangolare e del solidsurface come unico materiale, definiscono in modo chiarolacoerenza di questo progetto. SCULTOREO: una base decorativa, che evoca una forestaastratta, è lacaratteristicaprincipale della collezione “GliOggetti della Foresta” di Daniele Menichini.Tondo o quadrato, è un tavolo con piano in rovere dark e strutturain metallo confinitura ottone, estremamente social e dalle numerose possibilità compositive. POETICO: il motivo dell’onda caratterizzalalineaMy Wave, disegnata da Studio Mamo. La base, chesfruttain modo ottimale le notevoli capacità plastiche del solidsurface,siunisce all’eleganza del piano incristallo,facendoneil partner ideale.

