La nuova collezione Antolini

A Verona, Antolini propone molteplici novità, tra cui un’esclusiva collezione di materiali realizzati in collaborazione con il brand Mutaforma.

A Marmomac 2017, Antolini si presenta con un nuovo allestimento progettato da Alessandro la Spada, in grado di coinvolgere e sedurre il visitatore tra cangianti effetti di volume e superficie.

Nuovi materiali, nuove ambientazioni e nuove atmosfere sono concatenate per creare quinte e suggerire applicazioni sempre più ambiziose della pietra naturale.

Spicca, all’interno dell’allestimento, un’anteprima assoluta: la collezione Stratospherica (design di Alessandro La Spada), in cui la bellezza della pietra naturale si fonde alla preziosità minuta dei tasselli di vetro. Realizzata da Antolini in collaborazione con Mutaforma – brand milanese che lavora sui materiali aumentati grazie all’impiego di tecnologiche nanoparticelle che, depositate su vetro, ne cambiano le valenze ottiche – Stratospherica è qui esposta nelle versioni “White Tiger” e “Leopard”, a cui sono dedicate due scenografiche ambientazioni. Qui, le sagome di una tigre e di un leopardo, in tutta la loro fierezza ed eleganza, campeggiano nello spazio esaltando la potenza espressiva di questo originale connubio tra pietra naturale Antolini e vetro Mutaforma.

Due aree speciali inoltre, sempre realizzate da Alessandro La Spada, fungono da sfondo allo stand Antolini, presentando un’area bagno/wellness e un allestimento kitchen.

Per la zona bagno/wellness, le pareti in Fusion Wow “Light” (polished) offrono una quinta per il piano dei lavabi – anch’essi in Fusion Wow “Light” (in finitura polished e lether) – che emergono sospesi sul pavimento in Bianco Lasa Covelano “Vena Oro” (finitura polisehd).

L’ambientazione dell’area kitchen esprime invece, nel minimalismo espressivo dell’insieme, la forza e la valenza estetica di due materiali come il Taj Mahal e la Quartzite Cielo. I volumi che compongono lo spazio, nell’attestare la loro solidità sontuosa, vengono esaltati dal trattamento materico delle superfici, ovvero nuance tenui e omogenee in effetti di porosità e lucentezza della pietra.

Materiali Utilizzati:

Fusion Wow “Light”

Per universi in continuo movimento come quelli dell’architettura e dell’interior design, la capacità di proporre nuovi eccezionali “strumenti” al servizio della creatività è fondamentale.

Materiale raffinato e prezioso, Fusion Wow “Light” è una quartzite che si presta a vestire di pregio i progetti più affascinanti.

I toni del verde si propagano come dolci onde, come un campo mosso dal vento, evidente richiamo a quel mondo naturale tanto caro da sempre all’azienda.

Bianco Lasa/Covelano “Vena Oro”

È la vera essenza del marmo: omogeneo, compatto, dalla grana cristallina e fine. Proveniente dalle Alpi della Val Venosta, il marmo Bianco Lasa/Covelano, è senza dubbio uno dei più pregiati al mondo. Gli esperti ne apprezzano l’aspetto uniforme e il caratteristico colore di fondo bianco traslucido con lievi ombreggiature.

Caratterizzato da una notevole durezza, si presta egregiamente a innumerevoli impieghi nell’architettura, nell’edilizia e nell’arte. Sono numerosi gli architetti e gli scultori di tutto il Mondo che, soprattutto nell’architettura neoclassica delle grandi città europee come Vienna, Monaco di Baviera e Berlino, hanno scelto di utilizzare questa tipologia di marmo.

Nella tipologia “Vena Oro”, assume una sfumatura calda e ancor più preziosa.

Taj Mahal

Taj Mahal riflette tutto lo splendore e la bellezza monumentale dell’opera architettonica indiana cui rende omaggio col suo nome. Come un gioiello, il Taj Mahal – storico mausoleo che Tagore definì una lacrima di marmo ferma sulla guancia del tempo – è rosato al mattino, bianco latteo alla sera e scintillante al chiaro di luna. Allo stesso modo, la pietra naturale Taj Mahal proposta da Antolini sa catturare la luce e rimandarla con sfumature quasi impercettibili all’occhio umano, ma che possiamo cogliere appieno attraverso il nostro istinto emozionale.

Un unico materiale per interpretare la creatività più pulsante. Una soluzione che si presta a chiavi di lettura classiche e moderne ma sempre nel segno dell’eleganza.

Quartzite Cielo

Davanti a sconfinate distese di granelli di sabbia bianca, il mare è increspato dall’arrivo di un temporale improvviso mentre, lentamente, il cielo si tinge di un grigio bluastro, attraversato da argentee pennellate di grigio e dal dorato bagliore dei lampi: queste, le immagine evocate da Quartzite Cielo, materiale cristallino ed estremamente suggestivo proposto da Antolini.

L’incontro tra l’irrequietezza di un continuo mutamento nell’aria e l’energia vitale insita nella terra sembra aver fatto dono dei toni dell’infinito a questa straordinaria Quartzite. Un senso di assoluto, di incontaminata purezza attraversa ogni superficie realizzata con questa pietra naturale che si distingue per le tonalità grigio/azzurre screziate di bianco e oro e che sa conferire agli ambienti un senso di forza, calma e sicurezza.