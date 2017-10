BT Group viaggia “a tende spiegate”

BT Group stupisce ancora. L’azienda fondata da Aristide Radaelli continua ad ampliare in risorse, in strutture e in mq, contando a oggi ben 150 dipendenti e 25.000 mq di area produttiva. Un 2017, che sta giungendo al termine, ricco di grandi soddisfazioni, importanti appuntamenti fieristici – come il MADE expo – e di tante novità fra i prodotti schermanti, che ha determinato un importante ritorno commerciale nelle vendite e soprattutto una customer satisfaction di qualità, grazie ad un servizio attento, puntuale e sicuramente personalizzato.

Sfruttando anche il secondo anno di Ecobonus, l’incentivo statale che riguarda la detrazione del 65% per l’acquisto ex novo o la sostituzione e posa in opera di schermature solari mobili installate a protezione di una superficie vetrata, gli investimenti in questo settore hanno avuto un notevole incremento, con una richiesta, per BT Group, di tende, pergole e vele ombreggianti, principalmente nel Nord Italia. Forse per questo motivo e in previsione del prossimo anno l’azienda brianzola ha aumentato la sua area produttiva di altri 5.000 mq, che vuol dire più prodotti, in numero e modello, ma anche più capacità di realizzare e spedire in tempi brevi. Le stazioni di assemblaggio passeranno da 12 a 18 per le tende da sole tradizionali e da 8 a 12 per le pergole, per una massima efficienza e affidabilità nel tempo. Inoltre un nuovo e innovativo reparto carpenteria e di torneria, oltre a quello di verniciatura e confezionamento, tutti interni all’azienda, consentiranno di creare senza limiti di misure e personalizzazione.

BT Group è una realtà imprenditoriale che è al passo con i tempi, investendo su un dipartimento R&D che cerca e capta le trasformazioni di un mercato che è in costante evoluzione trasformando questi imput in prodotti innovativi, nuovi e dal forte appeal estetico e green. Infatti tutti i materiali impiegati sono totalmente ecosostenibili per un risparmio energetico e ambientale. Un’azienda che quindi fonda il proprio successo su un patrimonio artigianale unico, unito a innovazione nella filiera produttiva e a prodotti di qualità, totalmente tailor made. Dalle Pergoklima, prodotto più venduto quest’anno, che permettono di creare delle stanze all’aria aperta in spazi green o aree terrazzate big size, alle tende a bracci, come la R90 a cassonetto dal design elegante e pulito, perfetta per balconi, aree condominiali o fronte negozi, perché poco ingombrante, o a caduta, per una protezione blindata dagli agenti atmosferici, si passa a soluzioni più impalpabili come le vele ombreggianti, dal fascino leggero sea style. Un’eccellenza 100% Made in Italy che si sta evolvendo in punta di piedi, per risultati duraturi nel tempo e tangibili, sia in Italia che all’estero.

