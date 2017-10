Dal “rent to buy” al leasing immobiliare. Dal risparmio energetico alla prevenzione sismica, dalla gestione di un condominio fino alle agevolazioni per l’acquisto degli elettrodomestici. Sarà il risparmio in tutte le sue forme e modalità l’argomento del convegno “Abitare nel risparmio”, in programma a Milano venerdì 20 ottobre e organizzato da Casaconsum Lombardia, nell’ambito del programma Regione Lombardia, finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico, e in collaborazione con FNA, Confappi, Federproprietà e Fimaa, la Federazione Italiana Mediatori Agenti d’Affari. Un incontro aperto a tutti e a partecipazione libera, il cui obiettivo è fornire utili informazioni e consigli a chi acquista, affitta e gestisce un abitazione, per difendere il proprio portafoglio nel rispetto delle leggi e senza cadere in “costosi” errori. A discutere sul tema saranno professionisti esperti e specializzati. Il risparmio nelle gestioni condominiali sarà trattato da Matteo Rezzonico, Presidente di Casaconsum Lombardia, mentre quello nelle locazioni abitative sarà a cura di Giuseppe Bonura, Consulente legale di Proprietà Edilizia di Roma, che introdurrà il tema dei contratti convenzionati. Antonio De Marco, consulente del Tribunale di Milano, parlerà del risparmio energetico e della contabilizzazione del calore in condominio. Le agevolazioni fiscali sulla prima casa saranno introdotte da Vincenzo Albanese, Presidente FIMAA di Milano, mentre il professor Silvio Rezzonico, docente di Diritto immobiliare all’Università E- Campus, focalizzerà l’attenzione sulle nuove formule di acquisto come il Rent to Buy e il leasing immobiliare. A chiudere l’incontro sarà il commercialista Roberto Quaranta, che presenterà le agevolazioni fiscali sull’acquisto di elettrodomestici, sulla prevenzione dei sismi e sul risparmio energetico. CASACONSUM, con la collaborazione di CONFAPPI FNA ha intervistato alcuni proprietari di casa e consumatori della provincia di Milano. Dall’analisi del campione (DIECIMILA INTERVISTATI) risulta che: – Il 65% degli intervistati non è in grado di indicare su quali leve occorra agire per ottenere immediati risparmi nella gestione del proprio condominio; – Il 79% degli intervistati non sa come funzionino le locazioni concordate e quali benefici portino; – Il 96% degli intervistati non sa cosa sia il contratto di rent to buy; – Il 75% è al corrente dei benefici fiscali sul risparmio energetico; – Il 52% degli intervistati conosce i benefici fiscali per l’acquisto della prima casa; – Il 93% degli intervistati non conosce le regole e i meccanismi del bonus antisismico; “Alla stregua di tali risultanze – ha dichiarato il Presidente di CASACONSUM Lombardia Matteo Rezzonico, abbiamo inteso organizzare un convegno, d’accordo con Confappi – FNA, FIMAA, Federproprietà, di concerto con la Regione Lombardia, su un progetto finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico, per sensibilizzare proprietari e consumatori su un’idea sostenibile di risparmio nella gestione delle case di abitazione”.

Informativa ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 sulla tutela dei dati personali

Gentile Utente,

La informiamo che i dati da Lei forniti in sede di registrazione al servizio di Newsletter di Quotidianocasa.it, verranno trattati da Casa.it S.r.l. con sede a Milano, Via Borsi 9, per le finalità connesse al servizio di invio di Newsletter (di seguito soltanto il “Servizio”). Il titolare del trattamento è Casa.it nella persona del legale rappresentante pro tempore.

Il trattamento dei dati avviene con procedure idonee a tutelare la riservatezza dell'Utente e consiste nella loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione, distruzione degli stessi comprese la combinazione di due o più delle attività suddette, con le seguenti modalità:

a) Il trattamento dei dati per le finalità connesse, strumentali e necessarie alla fornitura del Servizio avrà luogo prevalentemente con modalità automatizzate ed informatizzate, sempre nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge e solo occasionalmente da parte degli incaricati di Casa.it addetti alle funzioni di volta in volta coinvolte, quali gli incaricati alla manutenzione dei sistemi informatici (area IT) o gli addetti ai servizi Marketing, i quali svolgono le rispettive mansioni sotto la diretta supervisione e responsabilità di Casa.it.

b) Su espresso e specifico consenso dell’Utente Casa.it potrà inoltre trattare i dati per inviare informazioni, materiale ed offerte commerciali, anche di terzi ed elaborare studi e ricerche statistiche.

Il conferimento del consenso al trattamento dei propri dati personali da parte dell'Utente è obbligatorio per il trattamento di cui al suesposto paragrafo a) e facoltativo per il trattamento di cui al suesposto paragrafo b). Pertanto, in caso di diniego di consenso al trattamento dei dati personali di cui alla predetta lettera a), Casa.it non potrà fornire il Servizio, mentre, in caso di mancato consenso al trattamento dei dati personali di cui alla lettera b), il trattamento sarà limitato alle attività di cui alla predetta lettera a), e cioè all'integrale esecuzione degli obblighi derivanti dalla fornitura dei Servizio, nonchè all'adempimento di ogni eventuale connesso obbligo previsto da leggi, regolamenti e normativa comunitaria.

I dati saranno conservati presso Casa.it; La informiamo, inoltre, che, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, l’Utente ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento, per motivi legittimi e comunque in caso di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, e può, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, e conoscerne l'origine, riceverne comunicazione intelligibile, avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento, richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, richiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti, nonché, più in generale, esercitare tutti i diritti che gli sono riconosciuti dalle vigenti disposizioni di legge.