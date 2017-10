Ecco il design giusto per la casa in montagna

Allaperto Mountain, Costes, Elle, Elìt insieme ad altri ‘classici’ Ethimo raccontano un nuovo modo di vivere l’outdoor… ad alta quota. Per questo inverno, Ethimo propone una esclusiva selezione di arredi pensata per valorizzare i più sofisticati spazi outdoor di montagna. Le terrazze di uno chalet o di un resort di alta quota diventano un ‘living a cielo aperto’, dove il design e il comfort si uniscono per accogliere gli ospiti evocando il piacevole tepore di un ambiente indoor. Linee poliedriche, nuove finiture e morbidi tessuti caratterizzano la proposta Ethimo per la stagione fredda. La collezione Allaperto – disegnata per Ethimo da Matteo Thun e Antonio Rodriguez e presentata al Salone del Mobile 2017 – nella sua versione Mountain ha profili essenziali e raffinati dall’appeal contemporaneo. Il teak, naturale e decapato, si unisce ai tessuti innovativi dai colori caldi. Il comfort delle sedute è esaltato dagli originali accessori in lana, cashmere, pelliccia e dai sofisticati dettagli in velluto. Per la stagione invernale, Ethimo propone anche una rivisitazione di alcune delle sue collezioni più rappresentative. Il teak nell’inedita finitura decapata Chocolate, caldo ed elegante, trattato per resistere alle temperature più rigide e conservare la sua naturale bellezza nel tempo, è il fil rouge del nuovo mood ispirato alla montagna. L’elegante salotto Costes, l’iconica sdraio Elle, l’essenziale lettino Elìt, la panca Notting Hill, la chaise longue Cruise e il tavolo basso Clay si vestono con questa nuova variante cromatica. Una colorazione esclusiva del pregiato legno che si accompagna ai nuovi tessuti Prestige. Ispirati alle trame e alla matericità delle texture utilizzate nell’interior design, presentano tutte le caratteristiche di un prodotto specifico per l’outdoor. Il Dedar Pool Ebano, il Dedar Plaid Beige e l’inedito acrilico Espresso, rendono gli arredi Ethimo dei veri e propri ‘must have’ per la stagione invernale.

