Sognando un loft in Pomerania

La casa si trova in una zona calda d’estate e molto fredda d’inverno ed è stata costruita rispettando i criteri di sostenibilità per contenere i consumi e le emissioni inquinanti. Gli accorgimenti riguardano l’involucro esterno dell’edificio coibentato con la copertura termica spessa 20 cm, gli impianti della casa e l’ installazione delle finestre ad alto risparmio energetico. Per i serramenti inoltre sono stati utilizzati dei vetri selettivi che riflettono i raggi solari d’estate per non surriscaldare gli ambienti, al contrario d’inverno li catturano per garantire un comfort termico ottimale. La regolazione della temperatura, si basa sulla circolazione dell’aria, che permette all’aria fresca di entrare attraverso il sistema di microventilazione delle finestre al pian terreno e a quella calda in eccesso di fuoriuscire attraverso l’infisso posto sotto il tetto della zona notte al primo piano.

La casa è caratterizzata da aperture di diverse dimensioni – piccole, medie, grandi – che garantiscono non solo un pieno di luce bensì anche di godere del panorama che circonda l’intera abitazione. Tutti i serramenti presenti all’interno di questo progetto sono a marchio Oknoplast . Nella zona giorno – pranzo, cucina e salotto – si alternano grandi e medie aperture. Il profilo scelto è Squareline , che garantisce un’illuminazione naturale degli ambienti senza alcun dispendio di energia nelle ore diurne. Le finestre Squareline si sono rivelate un’ottima soluzione per garantire un adeguato comfort termico e ottimizzare l’apporto di luce naturale. Questa tipologia di serramenti, grazie al profilo più snello e una maggiore superficie vetrata realizzata con vetri extra-light, permette di aumentare la luminosità degli ambienti. Inoltre, i profili performanti in classe A e le vetrocamere bassoemissive di Squareline garantiscono eccellenti prestazioni di isolamento termico (fino a Uw=0.8W/m2K) e acustico (fino a 45dB), contribuendo a limitare i consumi energetici della casa.

Ripensata come un perfetto loft fuori città, questa abitazione dalla pianta rettangolare si sviluppa su due piani per un totale di 130 mq. La zona living è posizionata al piano terra ed è divisa in tre zone ben distinte: cucina, zona pranzo e conversazione. La casa è stata arredata da un lato con elementi che richiamano lo stile nord europeo e romantico – per rendere la casa più accogliente – e dall’altro con accessori tipici del design moderno: un giusto equilibrio tra le due tendenze. Il tocco urban della casa è stato sottolineato con pochi ma importanti elementi: la scala, la parete con mattoni a vista che fa da sfondo alla scala, i lampadari in metallo e le panoramiche finestre color antracite. Al primo piano è collocata la zona notte e una piccola palestra domestica.

