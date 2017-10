Profumi d’ambiente: ecco la nuova collezione Fazzini

Realizzata in collaborazione con Hangar Design Group, che per Fazzini ha firmato il concept dei flagship store, la nuova collezione di profumazioni per la casa rivela la capacità dell’azienda di rispondere in maniera totalizzante al desiderio di benessere domestico. La ricerca stilistica da cui nascono le proposte Fazzini per il bed dressing e per l’art de la table si esprime nella qualità dei tessuti naturali utilizzati, nella riscoperta della tradizione tessile, nel radicamento territoriale. Oggi, questi valori hanno permesso all’azienda di raccontare la propria identità anche attraverso suggestioni sensoriali.

La raffinatezza degli ingredienti, selezionati in giro per il mondo, e la ricercatezza delle combinazioni di aromi suggeriscono un viaggio emozionale nei meandri della memoria. Ognuna delle quattro fragranze porta in casa un mondo di suggestioni. Ogni proposta racchiude un’esperienza effimera che si svela nell’intimità della dimensione domestica. Ogni profumazione d’ambiente è un’armonia di sentori e immagini pensata per favorire una profonda sensazione di relax.

Indian Wood, Vanilla Tahiti, Incenso, e Log on Fire diffondono, attimo dopo attimo, le molte sfaccettature delle loro sofisticate composizioni. Le note olfattive si svelano in una melodiosa armonia e interpretano la personalità della dimensione in cui sono inserite. Tutte le fragranze per la casa, dalle candele ai diffusori a bastoncino, fino alle saponette sono racchiuse in eleganti oggetti di design realizzati da Hangar Design Group. Privilegiando un incontro perfetto tra forme geometriche, i contenitori, in ceramica e vetro satinato, si definiscono nella ricerca dei dettagli e nelle scelte cromatiche.

Una vera e propria collezione, che trae ispirazione da forme essenziali ed eleganti, stilemi classici che lʼintervento del designer ha reso contemporanee con inaspettati tagli che caratterizzandola rendono unica la forma. Il design è completato da uno studio cromatico che privilegia i colori greige, tortora e ruggine insieme a inserti graffite e gold, diretta ispirazione delle essenze proposte.