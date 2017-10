La Casa Bosco Antico

Immersa nella meravigliosa natura delle Dolomiti Bellunesi, Casa Bosco Antico è l’ultima realizzazione – un appartamento sviluppato su una superficie di n° 100 mq – firmata MOBART BEN, l’Azienda boutique rinomata in tutto il territorio per la sua produzione d’eccellenza e per il servizio di progettazione e produzione “chiavi in mano”.

Un’analisi attenta delle esigenze tecniche e stilistiche del committente, hanno portato all’elaborazione di un articolato progetto di allestimento che ha coinvolto i rivestimenti delle pareti, del caminetto, le porte interne e gli arredi.

E’ la passione per il legno a caratterizzare questo ambiente domestico, per il quale è stato scelto il Larice, Spaccato per il primo piano dell’abitazione e Spazzolato per la mansarda, con finitura a olio nella nuovissima nuance Dolomia River, caratterizzata da toni caldi, scuri ma al contempo variegati con molteplici sfumature (ambra, bronzo, miele, marrone scuro, ruggine).

Un sapore rustico ma raffinato, creato da questa nuova finitura che ricorda il legno vecchio, scurito dal passare del tempo, proprio come nelle antiche baite di montagna.

Un’atmosfera intima e raccolta, qui enfatizzata anche dalla scelta di un’illuminazione discreta e soffusa, talvolta integrata nei mobili e nei rivestimenti.

DISIMPEGNO

Pavimento in Travertino color Noce e parete sinistra con rivestimento a tutta altezza, realizzato a doghe orizzontali di diverse larghezze, illuminato da fascione a soffitto, provvisto di barra led incassata a filo.

La parete dogata prosegue lungo tutto il corridoio che porta alla zona giorno, dove presenta finte travi verticali ornate e un rustico decoro ad “incrocio”.

La nicchia, ricavata nella parete destra del corridoio, è stata sfruttata con un capiente armadio appendi-abiti definito da due grandi ante scorrevoli, anch’esse a doghe orizzontali di diversa larghezza, come la parete del corridoio.

ZONA GIORNO

L’imponente scala – realizzata completamente in Larice Spaccato e invecchiato e che conduce al piano sotto-tetto – domina la zona giorno. Sintesi armoniosa di funzionalità ed estetica, anche il caminetto a legna angolare, con apertura saliscendi a scomparsa, rivestito in Geopietra nella parte inferiore e in legno dogato con travoni incrociati nella parte superiore.

Una parete a giorno – con mensole passanti e mobile basso porta televisione – separa il living dalla cucina e dalla zona pranzo. Quest’ultima ospita un importante tavolo rettangolare Fratino realizzato in Larice con un piano di forte spessore, completato da un giropanca con schienale e gamba con motivo a “incrocio”. E’ il fascino dell’essenza e la cura dei dettagli a dar vita a un ambiente ricercato per piacevoli momenti di convivialità.

Per la cucina è stata disegnata una composizione in Larice Spaccato con ante a doghe orizzontali. Le basi presentano aperture a gola continua in metallo, mentre i pensili si aprono grazie a una maniglia in metallo incassata. Il piano di lavoro e l’alzata sono realizzati in Porfido Marrone fiammato e patinato. Il piano ha il bordo a spacco ed è illuminato grazie alle barre led incassate a filo sul fondo dei pensili e della mensola angolare che raccorda questi ultimi alle colonne. Lo spazio è completato da una scaffalatura a giorno a tutta altezza che crea un “portale” insieme alla parete con mensole.

CAMERA MATRIMONIALE

Per la camera matrimoniale è stato scelto un rivestimento in Larice Spaccato, a doghe orizzontali di diversa altezza, che coinvolge anche le ante del grande armadio.

Realizzato nella stessa essenza anche il letto a cassone, dotato di capienti cassettoni laterali, con maniglia ad incavo e i comodini.

CAMERETTA

E’ il letto a castello tipo “alcova” a predominare nella camera dei bambini e, accanto ad esso, una composizione bassa a panchetta con cestoni estraibili e maniglie sagomate con figure, riprese anche negli intagli decorativi della struttura del letto.

Armadio in nicchia con ante scorrevoli e porta di accesso alla stanza a filo-parete.

CAMERA OSPITI

La camera degli ospiti è creata completamente in Larice Spazzolato invecchiato, con finitura a olio, nuance Dolomia River. Qui l’armadio con ante battenti è definito da una struttura inclinata che segue la pendenza del tetto. Le ante sono a doghe orizzontali con maniglia a incavo, scavata direttamente nel legno. La zona bassa del sotto-tetto è stata chiusa da un tamponamento e allestita con una struttura retro-letto con mensolina e cassettiere laterali.

Porta filo-muro, modello a doghe orizzontali, sagomata secondo la pendenza del tetto.

BAGNO GRANDE

Anche per il bagno, rivestimento basso retro-sanitari e sotto-finestra in legno a doghe orizzontali di diversa larghezza, che proseguono sulla colonna a tutta altezza che nasconde la lavatrice e la caldaia. Mobile lavabo sospeso provvisto di due ampi e capienti cassettoni.

Il piatto e le pareti della doccia sono realizzati in Travertino Noce.

BAGNO OSPITI

Per il bagno degli ospiti è stato disegnato un mobile lavabo in Larice con cestoni, con piano in Travertino Noce e specchio provvisto di illuminazione incassato a filo.

La parte sottotetto è stata sfruttata e chiusa con antine scorrevoli ed è stata creata una piccola nicchia con piano d’appoggio in pietra a servizio della vasca da bagno completamente rivestita in legno.

Tutti i radiatori presenti nell’appartamento sono stati celati con coperture in legno, perfettamente integrate con il resto dell’arredamento, provviste di apposite feritoie sagomate a “cuore” per il passaggio dell’aria.

Anche tutte le porte interne sono di MOBART BEN e sono realizzate a filo-rivestimento/filo-parete.

Materie prime naturali, artigianalità e cura dei dettagli sapientemente calibrati che trasformano gli spazi in oasi per ritemprare il corpo e la mente.