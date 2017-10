L’illuminazione B Light per una villa Liberty

Una villa affacciata sul lago di Como, che racchiude in sé il fascino di un’epoca passata, dallo stile unico ed eclettico – quello liberty – trasformata in una location esclusiva: Villa Liberty – lake Como rooms & SPA, un hotel-resort di lusso tra i più recenti progetti realizzati da B LIGHT, azienda leader nella produzione di apparecchi di illuminazione a LED.

Immersa nel verde, ad un passo dal lungolago e dal centro della città di Como, la Villa è pensata per coloro che sono in cerca di privacy, eleganza e relax in una location dall’atmosfera ricca di fascino. Offre numerosi comfort per far sentire i propri ospiti coccolati: spa privata per momenti indimenticabili, palestra attrezzata e solarium dal quale si può godere di una meravigliosa vista del lago gustando un ottimo aperitivo o una colazione.

La luce B Light ha dato nuova vita alla proprietà sia all’esterno, ricco di elementi dell’epoca, che all’interno, dal carattere più contemporaneo. L’intervento illuminotecnico ha riguardato quindi l’intero hotel: l’ingresso, il giardino, la terrazza per quanto riguarda l’esterno, le camere, le suite, gli appartamenti e spa per l’interno.

Gli apparecchi selezionati per questo progetto si sono fusi all’ambiente in modo armonico e discreto; l’obiettivo era quello di enfatizzare i particolari liberty e i dettagli di design rendendoli protagonisti, nel contempo valorizzando gli spazi dell’ambiente.

Le camere risultano confortevoli e accoglienti, questa sensazione è data dal contrasto cromatico di elementi caldi color tortora e da un design minimal con qualche dettaglio che le rende uniche come il baldacchino e la boiserie elaborata. Gli apparecchi luminosi adottati in questo ambiente sono essenziali e dal design pulito: Baster XS, ad incasso e orientabile permette di valorizzare spazi e oggetti, OKKIO 55 SD a sospensione, è ideale per illuminare un’area precisa, Inserto Mini CL, qui installato a soffitto è un profilo disponibile anche a parete, modulabile con una distribuzione luminosa omogenea.

Anche le altre zone interne alla villa sono firmate B Light: nei corridoi troviamo nuovamente Inserto Mini CL, installato a soffitto lungo tutto il percorso per segnalare dall’alto il corretto tragitto, mentre sopra le porte di ogni stanza troviamo OKKIO 80 CL nella sua finitura bianca, che si integra perfettamente nell’ambiente e grazie alla sua ghiera interna di colore nero, minimizza l’abbagliamento rendendo l’ingresso in camera confortevole.

Gli apparecchi Atria e Linear Tube 112 SLIM sono stati usati per rendere l’area outdoor ancora più suggestiva: le piante del giardino che sovrastano l’ingresso sono illuminate una ad una grazie ad Atria, apparecchio per esterni ad incasso, disponibile con temperatura colore da 2700K a 4000K per personalizzare l’atmosfera. Villa Liberty racconta una storia descritta in modo egregio dagli elementi architettonici che la compongono, valorizzati da Linear Tube 112 Slim, apparecchio lineare che, grazie alla distribuzione perfetta e omogenea della sua luce, permette di enfatizzare elementi che altrimenti rimarrebbero nascosti.

La terrazza, posta al terzo piano della villa, è una vera vetrina sul lago e Kuadro, apparecchio da incasso a parete – disponibile con fascio biemissione o monoemissione – ha ulteriormente raffinato questo ambiente ricercato: discreto, grazie al suo posizionamento su ogni colonna del terrazzo per segnare il percorso, permette di godere di un’atmosfera unica, elegante e di totale relax.

Il design minimale ed essenziale coadiuvato da una tecnologia eccelsa e riconosciuta hanno fatto di B Light il partner ideale per questo progetto dove lo stile unico ed eclettico della villa è stato riportato nel suo massimo splendore.