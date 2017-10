Cambio stagione per la casa: ordine, pulizia, praticità

Con l’arrivo dell’autunno anche la casa ha bisogno di un cambio stagione. È importante riordinare e organizzare ogni spazio dell’abitazione avendo cura degli oggetti che ci accompagnano tutto l’anno. Bricocenter stila un vademecum per preparare e donare nuovo splendore alla nostra casa.

Un ingresso a regola d’arte. Nel periodo delle piogge anche la nostra casa ha bisogno di uno stile rinnovato, pronto a dare il benvenuto a amici e parenti. Biglietto da visita per renderla più accogliente è sicuramente lo zerbino d’ingresso. È importante quindi trovare quello più adeguato ad ogni tipo di ambiente che sia interno o esterno: in quest’ultimo caso indispensabili sono i tappetini in gomma antiscivolo, in cocco con bordo o in Pvc, resistenti agli agenti atmosferici e facili da pulire. Per un ingresso più confortevole, si può pensare anche ad una giusta pensilina in Pvc capace di fornire il giusto riparo dalle intemperie d’autunno. L’esterno è molto importante ma non bisogna sicuramente sottovalutare l’interno della casa: appena rientrati dopo una lunga giornata di lavoro è comodo sistemare al meglio le chiavi della macchina su un pratico appendichiavi da parete e perché no, trovare uno svuotasche adatto a riporre le monete avanzate della giornata. In case di piccole dimensioni il salvaspazio è fondamentale e Bricocenter propone un’altra idea con la formula due in uno: l’appendiabiti con portaombrelli incorporato, capace di sostenere i numerosi cappotti degli amici che vengono a dare il benvenuto, senza dimenticare l’amico a quattro zampe per il quale è stato pensato un piccolo gancio per appendere il suo amato guinzaglio.

Nuovo aspetto all’armadio. Prima di iniziare il faticoso cambio guardaroba è bene prendersi cura dell’armadio cambiando le maniglie, dando così nuovo carattere alla camera da letto; per organizzare al meglio i prossimi acquisti invernali è possibile aggiungere nuovi ripiani in legno realizzati al momento e su misura grazie al servizio “taglio legno” dei punti vendita Bricocenter. Se il guardaroba è molto esteso e i ripiani devono sostenere pesi significativi, è importante avere un reggipiano in assenza di foro o di un supporto per il tubo appendiabiti situato all’interno. Prima di fantasticare sugli abiti nuovi, bisogna pensare al riordino del vestiario estivo per il quale è importante l’uso di scatole colorate sottoletto in Pvc o di sacchi per il sottovuoto. Non solo gli abiti ma anche le scarpe hanno bisogno di ordine: è possibile inserire una piccola scarpiera in Tnt o, per recuperare spazio, un gradino per scarpe o una scarpiera scaffaletto estensibile in metallo.

Prendersi cura delle scarpe. Camminare per ore in città durante il periodo invernale potrebbe essere un’impresa non facile per le scarpe. In questa stagione bisogna prestare dunque maggiore attenzione utilizzando ad esempio un lucido liquido autolucidante per donare maggior brillantezza o in caso di pelli scamosciate servirsi di uno spray impermeabilizzante da utilizzare subito dopo averle pulite con una spazzola a setole dure o con una spugna a secco. Inoltre il cambio tacco è un gioco da ragazzi se si seguono i giusti passaggi: per prima cosa è necessario rimuovere quello consumato con l’aiuto di una tenaglia, successivamente bisogna utilizzare un cutter per tagliare il sopratacco della forma ideale e la colla trasparente per incollarli; infine è necessario dare qualche colpo con il martello per fissarli. Quando è tutto ben incollato, si può rifinire il bordo del sopratacco con un foglio abrasivo grana.

Bricocenter trasforma dunque il cambio stagione in un momento di rinnovo per gli spazi e gli oggetti con ottimi suggerimenti alla portata di tutti.