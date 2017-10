Con My Energy è più facile controllare Luce e Gas

L’inverno è alle porte e come ogni anno in questo periodo il tuo pensiero corre immediatamente ai consumi. Giustamente. Temi di non essere in grado di sapere quanto gas effettivamente usi in casa. Le giornate poi si accorciano e la quantità di luce necessaria per illuminare le camere del tuo appartamento aumenta. All’improvviso ti ricordi che sei un cliente Enel Energia. Tiri un sospiro di sollievo. Enel Energia, infatti, offre ai propri clienti numerose offerte vantaggiose, che permettono di risparmiare sulla fornitura di gas e di luce. Ma resta il problema di come fare per controllare tutti i consumi.

Facile. È sufficiente utilizzare My Energy nella nuova Area Clienti di Enel Energia, attraverso cui è possibile tenere sotto controllo i consumi di luce e gas.

Una delle caratteristiche più interessanti di My Energy è quella di permettere di controllare i consumi di gas e luce in modo veloce: con pochi click è possibile navigare tra le varie utenze e verificare lo stato delle diverse forniture. Grazie all’interfaccia web user-friendly della nuova Area Clienti sarà molto più semplice conoscere in dettaglio i consumi di luce e gas. Basterà, infatti, dare uno sguardo a uno dei tanti grafici navigabili presenti sulla bolletta digitale. Sarà possibile, ad esempio, scorrere tra le differenti voci e verificare con chiarezza gli importi e i consumi.

Con un semplice click, accedendo a My Energy, e soprattutto in modo intuitivo e alla portata di tutti, si possono monitorare i consumi di tutte le proprie utenze. Anche della casa al mare o in montagna. Con My Energy potrai accedere all’archivio delle tue bollette e verificarne la scadenza. Così sarai in grado di vedere sullo schermo del tuo computer, tablet o smartphone tutte le informazioni che ti interessano, anche se non vuoi telefonare o recarti fisicamente in uno dei tanti punti Enel Energia.

Ma My Energy è molto di più: è possibile infatti anche confrontare i consumi della nuova bolletta con quelle precedenti. In questo modo potrai sapere di quanto sono variati nel tempo i tuoi consumi. E non solo. Rispondendo a poche semplici domande (numero di abitanti, tipologia di riscaldamento, mq della tua casa…), potrai impostare il tuo profilo di consumo che permetterà a My Energy di paragonare i tuoi consumi con quelli di altri Clienti che hanno le tue stesse caratteristiche. Tutto questo per farti consumare in modo più consapevole! Grazie al tutorial inoltre puoi navigare la sezione e scoprire tutte le funzionalità che Enel Energia mette a disposizione ai propri Clienti.

La sezione My Energy per i Clienti Enel rappresenta anche un valido strumento per capire di più sul mondo dell’energia e per scoprire tutta la terminologia della bolletta: infatti, grazie alle sezioni FAQ e al GLOSSARIO tutti i Clienti Enel Energia potranno approfondire il mondo dell’energia. E grazie ai consigli utili che ti offre My Energy puoi anche risparmiare in bolletta!