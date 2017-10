Via l’umidità da casa mia! Come eliminarla e ritrovare il benessere

Sicuramente antiestetica, degradante ma soprattutto insalubre e anti-igienica: il benessere personale e delle nostre case è minacciato dall’umidità. Inizialmente invisibile, si manifesta poi sotto forma di macchie, muffe, rigonfiamenti e sgretolamenti, per questo bisogna intervenire al più presto prima che si estenda rapidamente. L’umidità può avere una o più cause e un intervento superficiale in molti casi non è sufficiente. Di seguito le soluzioni consigliate da Habitissimo – piattaforma che mette in contatto domanda e offerta in tema di edilizia, ristrutturazioni e servizi per la casa – per eliminare definitivamente il problema dell’umidità.

Le cause. Il primo passo per sconfiggerla è capire le cause all’origine dell’umidità, altrimenti la soluzione potrebbe essere solo un momentaneo tamponamento ma non risolverebbe il problema. L’umidità si origina ogniqualvolta si hanno superfici non abbastanza traspiranti da far evaporare correttamente l’acqua che si accumula all’interno dei materiali e può provenire dall’interno della casa, dall’esterno oppure dal terreno.

Umidità e condensa? Soprattutto nei bagni e nelle cucine, la produzione di vapore acqueo dovuta all’uso prolungato di acqua calda e ai vapori di cottura è frequente causa di umidità. Si presenta sotto forma di macchie scure, più marcate in corrispondenza dei ponti termici a causa della differenza di temperatura tra esterno ed interno, motivo per cui queste macchie appaiono solitamente in inverno. La formazione di muffa non è un problema esclusivamente estetico trattandosi di qualcosa potenzialmente dannoso per la salute per cui il problema non va sottovalutato.

Infiltrazioni. La presenza di umidità può anche essere causata da perdite delle tubature idrauliche, può provenire dai tetti oppure dall’esterno in presenza di cattivo isolamento. Se accertato che la causa dell’umidità sono le infiltrazioni, occorre individuare il punto in cui si origina la perdita, riparare la parte interessata e solo successivamente risanare la parete o il soffitto danneggiato.

Umidità di risalita. Riguarda i locali a piano terra o seminterrati. L’umidità, in assenza di isolamento termico, affiora dalle pavimentazioni, sale dal terreno e viene gradualmente assorbita da pavimenti e pareti. Per impedire la risalita capillare dell’umidità si possono attuare diverse soluzioni. Quella chimica prevede l’iniezione di resine impermeabilizzanti alla base delle pareti, quella fisica, più invasiva, invece prevede l’inserimento di un vespaio aerato sotto la pavimentazione.

Utilizza prodotti traspiranti. Utilizzare pitture antimuffa non costituisce una vera soluzione poiché agiscono solo sulla formazione della muffa. Inoltre la vernice è solo lo strato superficiale, mentre il problema va cercato più in profondità. Per risanare una casa colpita da forte umidità si possono utilizzare intonaci con potere deumidificante che danno vita a un’abitazione sana.

Deumidificatori. Portatili o fissi, i deumidificatori sono apparecchi in grado di catturare l’umidità presente in un ambiente aumentandone il livello di comfort e di salubrità. Anche molti climatizzatori hanno questa utile funzione. L’installazione di un deumidificatore è da prendere in considerazione solo se il problema è di lieve entità e non è dovuto ai materiali che compongono l’edificio.

Cappotto termico e facciata ventilata. L’umidità si forma in presenza di ponti termici, ovvero tutti quei punti indeboliti a causa delle giunzioni quindi gli spigoli perimetrali, le giunzioni dei solai e in corrispondenza delle finestre. La soluzione è la creazione di uno strato coibente esterno che può essere la posa di un cappotto termico oppure la realizzazione di una facciata ventilata. L’intervento corregge i problemi dovuti ai ponti termici e protegge tutta la superficie esterna offrendo un migliore isolamento termico all’edificio.