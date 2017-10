O Bag si lancia nel mondo delle lampade da tavolo

Dal 18 ottobre all’ 8 novembre 2017, O bag sarà in anteprima a La Rinascente di Milano, all’interno della prestigiosa area “Home&Design” al piano -1, per presentare al pubblico milanese O joy, una lampada smart e mutitasking disegnata da Franco Driusso, architetto veneziano e co-founder dello studio DriussoAssociati.

Questo debutto anticipa l’arrivo delle lampade in tutta la rete vendita a partire dal 26 ottobre.

O joy è un oggetto di arredo dinamico concepito per sollecitare piacevolmente i sensi dando luogo a un’armonia di stimoli: non è una semplice lampada, ma è insieme diffusore di luce, di fragranze e di suoni.

Multisensory delight è infatti il concept unico che ruota intorno a O joy, un complemento d’arredo che regala sensazioni olfattive e uditive, insieme a giochi di luce e movimento.

O joy è l’archetipo della lampada da tavolo, rivisitata in un’insolita versione a dondolo grazie alla sfericità della base. O joy incorpora il valore principale di O bag che è la personalizzazione: ogni parte che compone l’oggetto è disponibile in 6 varianti cromatiche, consentendo a ciascuno di rendere unico il proprio complemento d’arredo. La leggerezza e le dimensioni ridotte (misura H cm 30) la rendono una nomade compagna, adatta a seguire l’utente in ogni luogo. È senza fili e le batterie sono ricaricabili tramite cavo USB.

Oltre alla funzione di punto luce (lampadina a led regolabile a tre intensità) è anche un diffusore di fragranze grazie alle cartucce intercambiabili da inserire all’interno del dispositivo che consentono con le loro note olfattive di spaziare in differenti ambiti emozionali.

Tramite un modulo acustico Bluetooth opzionale facilmente inseribile nella base a mezzaluna, O joy diventa un efficace diffusore di musica da collegare a qualsiasi smartphone. Tutte queste funzioni si gestiscono facilmente grazie a un’interfaccia digitale essenziale e user friendly.

Famoso nel mondo del fashion per le borse componibili in gomma eva, O bag esplora i nuovi territori del living grazie a una fluida contaminazione tra moda e design, tutta made in Italy. Il desiderio è quello di realizzare complementi divertenti, dinamici, che seguano la persona nei diversi momenti della giornata e che siano naturalmente personalizzabili, come tutti i prodotti O bag.

Prosegue chiaramente la tradizione di O bag di chiamare i propri prodotti con la “O” iniziale, simbolo di minimalismo, perfezione e gioco: in principio fu O clock, l’orologio in silicone, poi O bag, la popolarissima borsa in gomma eva e a seguire tutta la gamma di accessori moda cresciuti con il successo del brand padovano.

L’approccio al mondo living è sempre divertito e giocoso e punta al concetto di portabilità e “design in motion”, creando oggetti che si muovono, seguono la persona in tutte le sue attività quotidiane e si possono modificare e personalizzare adattandoli a mood e ambienti diversi. L’approccio innovativo al design unito all’intuizione di mettere sul mercato prodotti componibili in cui il prezzo è scalabile, proprio come accade per tutti gli accessori moda O bag, coronano un progetto di design democratico: per tutti e accessibile.