Ceramiche Cerasarda: la magia della Sardegna si fa materia

La magia della terra di Sardegna e la storia di un’antica tradizione artigianale rivivono in una raffinata rilettura contemporanea nelle collezioni Cerasarda, la ceramica della Costa Smeralda, brand nato nel 1963 a Olbia per volere del principe Karim Aga Khan, dal 2002 entrato a far parte del Gruppo Romani. A Cersaie 2017, il salone internazionale della ceramica per l’architettura, in mostra i colori mediterranei, i raffinati decori delle ceramiche artistiche e la progettazione di altissimo livello che rendono unica Cerasarda attraverso esclusive proposte di pavimenti, rivestimenti e complementi d’arredo. La collezione di design Abitare la Terra, ideata dalla designer e ceramista Maria Luisa Brighenti, ispirata dalla terra calda, ricca e generosa di Sardegna e caratterizzata da grande matericità, da tonalità cromatiche armoniche arricchite da una gamma di colori a contrasto, Accento, e da strutture decorative esclusive, è protagonista anche attraverso la nuova linea di living table Talk. Una prova d’autore per Cerasarda che coniuga l’abilità artigiana alle tecnologie d’avanguardia del Gruppo Romani, intrecciando tradizione artistica e gusto contemporaneo, all’insegna della più esclusiva raffinatezza.

Gli oggetti di design firmati Cerasarda, creati per rifinire e personalizzare gli ambienti interni, sono frutto di un insieme di abilità complementari di altissimo livello, le cui radici affondano nella bellezza dell’entroterra sardo e nel calore delle atmosfere mediterranee. Come la collezione OT07026, la cui ispirazione è racchiusa nella forma di un fiore visto in sezione, da cui è nato il profilo degli elementi, realizzati in grés nero, essenziali ed avvolgenti come gli oggetti ceramici primordiali che in Sardegna hanno accolto il cibo quotidiano. La collezione, in continuo sviluppo, si compone di vari oggetti: elementi per la tavola, volumi decorativi ispirati al mondo vegetale, declinati in diverse cromie (gesso, verde, azzurro e prugna). Ogni colore è caratterizzato anche da specifiche varianti di decoro. OT 07026 offre un’eccellente cornice per accogliere i tipici sapori mediterranei, così come quelli etnici fino ai più sofisticati e ricercati.

In esposizione a Bologna anche Cerasarda Lab, racconto in forma materica dell’estetica unica della Costa Smeralda che si esprime in varie collezioni per pavimenti e rivestimenti con colori, decori e stile tipici, identificato fin dalle sue origini soprattutto in Pitrizza, prodotto riconosciuto e apprezzato nel mondo per il carattere distintivo. Le superfici Cerasarda rientrano, quindi, nella selezione che architetti e designer hanno esplorato nei giorni della fiera come proposta di lusso da impiegare in progetti esclusivi di architettura e interior design.