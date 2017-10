Design: le creazioni Désirée a Cersaie 2017

Il Gruppo Romani di Casalgrande (RE) si è affidato alla raffinatezza e l’originalità di Désirée divani per accostare ai pregiati disegni e tessuti dei suoi arredi, la nuova collezione di Cir Ceramiche – brand del Gruppo che da 50 anni si distingue per la voglia di creare e sperimentare linguaggi ceramici sempre originali, ampliando così ogni giorno la vasta offerta. Per l’allestimento dello stand fieristico, della collezione Désirée divani sono state selezionate le poltrone One Flo in rivestimento Shabby 36b rosso, dalle linee sinuose ed esclusive ispirate al mondo floreale che richiamano la forma di petali avvolgenti e morbidi, dalla base costituita da esili steli in metallo verniciato opaco antracite o cromato lucido. Esposta allo stand anche la poltrona Soor con rivestimento ocra, un arredo elegante e regale che crea un gradevole dialogo tra la curvatura di seduta e schienale con le linee decise a croce della base. Spazio anche per il tavolino servo Dabliu-In laccato in cashmere, una presenza scultorea nello spazio che cambia aspetto a seconda del punto di osservazione pur mantenendo la sua forte presenza architettonica.

Gruppo Euromobil anche quest’anno è stato scelto come partner del Gruppo Romani, una delle imprese italiane più importanti nel settore della ceramica d’arredo, presente a CERSAIE 2017, la manifestazione dedicata alla ceramica per l’architettura e l’arredo bagno, svoltasi a Bologna dal 25 al 29 settembre scorsi.

