I bambini collaborano nei lavori di casa

Dormire e riposarsi è solo una delle destinazioni d’uso della camera dei più piccoli. Giocare, studiare, rilassarsi, e perché no, isolarsi dal resto della famiglia per stare un po’ per conto proprio.

Uno spazio magico, in cui la fantasia comanda su tutto, un piccolo rifugio di giochi e sogni. Ecco la cameretta ideale di ogni bambino, uno spazio della casa da personalizzare più degli altri, in base al carattere, alle ambizioni, ai gusti e all’età del piccolo abitante.

Houzz – piattaforma online leader mondiale nell’arredamento, progettazione e ristrutturazione d’interni e di esterni – ha voluto indagare più a fondo sulle preferenze della Community di Houzz riguardo a questa stanza e sul coinvolgimento dei più piccoli nella gestione dei propri spazi.

Houzz ha chiesto alle famiglie italiane quali siano le principali sfide quotidiane che si vivono in una casa con dei bambini. Non stupisce che gestione del disordine (65%) e pulizia (58%) siano le più menzionate. Infatti, solo l’8% ritiene di avere una buona organizzazione, mentre il 26% ammette disordine e disorganizzazione.

La maggior parte degli intervistati dichiara di avvalersi dell’aiuto dei propri figli per ripristinare l’ordine in casa. Quasi due terzi dei bambini sopra ai tre anni riordina autonomamente (63%), iI 67% prepara la tavola per la cena, il 38% rassetta il letto, il 31% si prende cura dei propri fratelli, il 29% si occupa degli animali domestici, mentre il 20% pulisce la propria stanza.

Le soluzioni più apprezzate per ritrovare l’ordine (almeno temporaneo) sono scatole (78%) e scaffali (55%) per custodire giochi e oggetti dei bambini (rispettivamente il 78% e il 55%). Oltre al disordine e alla pulizia, tra le altre difficoltà riscontrate lo spazio limitato per riporre i giocattoli (38%), i vestiti (26%) e lo spazio di gioco (26 %), il rischio continuo di inciampare sugli oggetti sparsi dal bambino (30%), e i danni alle pareti (20%).

Ma quali sono gli stili e le tendenze di design di questa cameretta che subisce il tempo più delle altre stanze? Per il 59% degli intervistati, la cameretta dei propri figli vanta una decorazione con un tema specifico: il 38% delle volte riguarda gli animali, il 36% la natura, il 23% modelli geometrici e il 17% le principesse (17%). Tra gli altri temi, anche i supereroi, la musica e i film.

I colori rappresentano un’altra forma di espressione molto importante per lo spazio riservato ai più piccoli: la maggior parte sono dipinte di bianco (53%), seguono il verde (35%), l’azzurro (27%), l’arancione (16%) e il giallo (16%). In alcuni casi (25%), sono gli stessi ragazzi ad avere libertà di scelta nell’home decor del proprio regno.

Per i genitori, chiaramente, oltre al design è anche molto importante la funzionalità di questa stanza. Per il 71% lo spazio deve essere strutturato in modo funzionale, per il 59% deve essere facile da pulire / mantenere e per il 32% deve utilizzare materiali non tossici. Quasi un terzo degli intervistati desidera una cameretta che abbia funzioni educative, come le famiglie che scelgono il metodo Montessori.