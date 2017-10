Napoli: presentazione del progetto Via Scarlatti 44

Questa sera sarà presentato il progetto di riqualificazione dell’immobile residenziale sito in Via Scarlatti 44 a Napoli , il prestigioso palazzo del ‘900 nel cuore del Vomero di cui Oliva Costruzioni & Servizi ha acquisito i lavori di riqualificazione. La serata inaugurale ospiterà alcuni dei nomi più importanti del gotha dell’imprenditoria; ad accompagnare l’evento anche l’esecuzione dal vivo di alcune delle più celebri arie musicali della lirica italiana. “Questo antico stabile dei primi del Novecento – spiega Francesco Oliva , Head Manager della società – è situato in uno degli angoli più suggestivi del quartiere Vomero, tra via Morghen e via Scarlatti, a pochi passi dalla centralissima Piazza Vanvitelli e dal polo Museale di San Martino, uno dei siti più visitati a Napoli. Abbiamo voluto coniugare l’antico con il moderno in un mix di stili, classico e contemporaneo, e con una cura sempre attenta al dettaglio. Un progetto ambizioso, grazie al quale la città di Napoli si allinea con le più grandi realtà del panorama immobiliare italiano”. La progettazione degli spazi comuni e delle 32 residenze, tutte realizzate con finiture di alto livello, è stata affidata a Tiarstudio, a cui fa capo l’arch. Federico Florena . Tutte le soluzioni immobiliari saranno esposte nella Marketing Suite, l’ufficio vendite predisposto ad hoc da Santandrea, gruppo Gabetti, a cui la proprietà dell’immobile ha affidato l’incarico di agency.

