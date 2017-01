Una nuova gamma di lampade portatili adatte a tutte le situazioni

Una nuova gamma di lampade portatili che ci consentono di vivere in piena luce o che ci permettono di non correre rischi nel caso la corrente venisse a mancare per un blackout improvviso. Si tratta dei prodotti Spotlight di Avidsen, adatti a tutte le circostanze più comuni: dal campeggio, alla cantina, dal box all’auto. Con questa nuova linea di proiettori, Avidsen vuol venire incontro alle esigenze quotidiane dei consumatori finali che si trovano a volte in situazioni di emergenza senza avere i giusti strumenti per affrontarle o, semplicemente, necessitano di una luce in più.

La nuova linea Spotlight di Avidsen funziona totalmente con batterie al litio, fattore differenziante rispetto alla concorrenza che spesso si affida ancora al piombo, da tempo è ormai al bando per questioni ambientali. La batteria al litio ha il vantaggio di assicurare un maggior numero di cicli di carica e quindi una maggiore durata nel tempo con un conseguente risparmio economico e un minimo impatto ambientale.

Le tre principali referenze della nuova gamma Spotlight di Avidsen sono:

– Avidsen Spotlight 1W LED

Lampada portatile in ABS con batteria ricaricabile al litio 3.7V – 1200mAh dotata di adattatore AC/DC 12V, caricatore da auto DC12V, gancio di sospensione e supporto magnetico che permette di appenderla laddove si necessita.

La maniglia è in materiale antiscivolo con 2 diverse posizioni regolabili e, sempre in dotazione, anche un supporto ad anello per tracolla.

Luminosità: Alta (90 Lumens) – Bassa (40 Lumens)

Autonomia: Alta (3 ore) – Bassa (10 ore)

Prezzo: 14,90 euro

– Avidsen Spotlight 3W LED

Portatile e autonoma, questa lampada in resistente ABS e con batteria ricaricabile al litio, si adatta a tutte le situazioni grazie alla maniglia in materiale antiscivolo con 2 posizioni regolabili che permettono di indirizzarla ovunque si desideri.

Utile, ad esempio, mentre si sta lavorando in un box auto un po’ buio o nelle situazioni di emergenza con l’auto, questa lampada è dotata di adattatore AC/DC 12V, caricatore da auto DC12V e due supporti ad anello per tracolla.

Luminosità: Frontale (200 Lumens) – Diretta (70 Lumens)

Autonomia: Frontale (4 ore) – Diretta (11 ore)

Prezzo: 19,90 euro

– Avidsen Spotlight 5W LED con luce di emergenza (nella foto)

La top di gamma Spotlight 5W è realizzata in ABS, è impermeabile, dotata anch’essa di batteria ricaricabile al litio, manico e supporto orientabili, 2 supporti ad anelli per tracolla e luce lampeggiante in caso di emergenza.

A corredo anche adattatore AC/DC e caricatore da auto DC12V.

Luminosità luce frontale: Alta (360 Lumens) – Bassa (140 Lumens)

Luminosità luce emergenza: 14 Lumens

Autonomia: Alta (5 ore) – Bassa (12 ore) – Luce emergenza (120 ore)

Prezzo: 29,90 euro

I prodotti della gamma Spotlight saranno a breve disponibili sul sito di e-commerce www.avidsenstore.it e presso i migliori negozi dedicati all’elettronica, al bricolage e al fai da te, e sono coperti da garanzia di 2 anni.