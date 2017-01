Infissi e serramenti di qualità per la sicurezza della casa e per il risparmio energetico

Oliver Infissi, serramenti che fanno la differenza

L’Azienda torinese si è distinta sul mercato per i suoi serramenti all’avanguardia, per l’ottimo rapporto qualità/prezzo.

Affidarsi ad Oliver Infissi non vuol dire scegliere soltanto prodotti molto efficienti, ma anche avere a propria disposizione tutta una serie di servizi che vanno dall’installazione serramenti all’assistenza post-vendita, offrendo ai Clienti la serenità che ci vuole quando si devono affrontare spese per la casa.

La filosofia di Oliver Infissi è quella si seguire il Cliente passo dopo passo, di consigliarlo al meglio affinché insieme si riesca a trovare la soluzione giusta per far acquistare valore alla propria casa e al tempo stesso risparmiare energia.

Oliver Infissi: serramenti di qualità

Quando scegliamo i serramenti per la nostra casa, dobbiamo fare molta attenzione al prodotto che acquistiamo. Deve valere la pena di affrontare la spesa per riqualificare la nostra abitazione e i materiali che compriamo devono rispondere ad alcuni requisiti particolari, grazie ai quali si ha diritto anche alla detrazione fiscale del 65%.

Oliver infissi produce serramenti di ottima qualità, costruiti con i materiali migliori sul mercato. La verniciatura è fatta con prodotti atossici, di nuova generazione che garantiscono lunga vita agli infissi.

Inoltre tutti i serramenti sono creati per durare nel tempo e per proteggere la nostre case grazie alle tecnologia anti-scasso e anti-intrusione di cui sono dotati, ma anche per garantire un’eccezionale isolamento dai rumori esterni, dal freddo e dal caldo e quindi di risparmiare in bolletta.

Oliver Infissi produce ed installa serramenti e infissi in alluminio, serramenti e infissi in legno, serramenti misti e infissi in PVC come: tapparelle, persiane, finestre, porte per interni e per esterni, portoncini blindati. Da non dimenticare anche le zanzariere e le grate in ferro.

Oliver Infissi: i servizi di un’azienda leader nel mercato



L’obiettivo di Oliver Infissi non è semplicemente vendere un prodotto, ma offrire alla sua clientela qualcosa di cui essere fieri. I prodotti Oliver Infissi, infatti, nascono dall’esperienza di oltre 25 anni di attività passati alla ricerca continua di materiali che rispondono ai più severi test di collaudo e che rappresentano il meglio sui mercati, anche dal punto di vista della tutela dell’ambiente e del mondo in cui viviamo.

Acquistare serramenti Oliver Infissi vi dà alcuni vantaggi, come il sopralluogo gratuito da parte di tecnici specializzati che vi consiglieranno la soluzione più adatta a voi; la produzione e la consegna solo dopo 45 giorni dalla conferma dell’ordine e l’installazione degli infissi completa in 8 ore di lavoro, che comprende la rimozione dei vecchi serramenti, ove presenti, e l’installazione di quelli nuovi senza sporcare e senza disagi.

Questo particolare servizio è possibile grazie alle numerose squadre di operai specializzati Oliver Infissi presenti su tutto il territorio nazionale.

Quali serramenti da esterno scegliere per riqualificare la propria casa?

Oliver Infissi produce e vende serramenti in legno, in PVC, misti e in alluminio. Su tutte le finestre vengono montati vetri di varie tipologie, che possono essere vetri di sicurezza, vetri temprati, vetri basso emissivi, vetri satinati e molti altri ancora.

Per il buon funzionamento dei serramenti viene utilizzata una ferramenta di ottima qualità, con la quale è possibile far compiere alle porte e alle finestre particolari movimenti o migliorarne il grado di sicurezza.

A seconda del materiale scelto, gli infissi hanno pregi e prezzi diversi, ma sono tutti serramenti che garantiscono la riqualificazione energetica della casa e danno diritto alla detrazione fiscale del 65% prevista dalla legge.

I serramenti Oliver Infissi sono garantiti 10 anni.

Porte e finestre in PVC, la bellezza del serramento in eterno

Tra le tante tipologie di serramenti e infissi, quelli in PVC hanno prestazioni isolanti molto elevate, con un rapporto qualità/prezzo eccezionale.

Le porte in PVC, le finestre in PVC, gli scuroni e le persiane in PVC resistono molto bene alle intemperie e alla salsedine, quindi mantengono inalterato nel tempo il loro aspetto originale.

Il profilo dei serramenti in PVC di Oliver Infissi ha una trasmittanza termica molto buona data dalle 6 camere sull’anta e da altrettante sul telaio. All’interno dei serramenti in PVC sono inseriti dei profili in ferro zinco verniciato che servono a rinforzare l’infisso e le doppie guarnizioni impediscono all’acqua e all’aria di penetrare all’interno del serramento.

Porte e finestre in alluminio Oliver Infissi, leggerezza e raffinatezza

I serramenti in alluminio Oliver Infissi hanno un profilo con taglio termico che ne garantisce un buon isolamento.

Sono dotati di 3 guarnizioni e hanno una chiusura su 4 punti con cerniere regolabili.

Gli infissi, come le porte in alluminio, le finestre in alluminio, gli scuroni e le persiane in alluminio sono molto leggeri e si prestano in modo ottimale a realizzare porte e finestre di grandi dimensioni.

Sono robusti e resistono alle intemperie; inoltre, non necessitano di manutenzione perché le vernici che vengono usate ne garantiscono la bellezza nel tempo.

Infissi in legno, eleganza senza tempo

I serramenti in legno hanno un fascino senza tempo e si adattano perfettamente a qualsiasi ambiente, dal classico al moderno.

Oliver Infissi garantisce la bellezza dei suoi serramenti in legno perché trattati con sostanze naturali e con una verniciatura ecologica che li proteggono dal tempo e dalle intemperie per ben 10 anni.

I serramenti in legno Oliver Infissi si prestano a forme particolari, come quella tonda degli oblò.

Serramenti misti legno alluminio Oliver Infissi



I serramenti misti hanno la caratteristica di avere un profilo in legno all’interno e uno in alluminio all’esterno. Hanno un’elevata capacità di isolamento e richiedono poca manutenzione.

Le porte in legno-alluminio, le persiane in legno-alluminio, gli scuroni e le finestre in legno-alluminio sono certificati dal consorzio Legno Legno, per la valorizzazione delle attività imprenditoriali sui serramenti in legno.

Porte per interni e porte blindate

La vasta gamma di prodotti Oliver Infissi comprende anche le porte da interni, molto resistenti e stabili. Le porte per interni sono i tamburate con rinforzi in abete e telaio in abete listellare e MDF.

Sono disponibili in varie finiture di colore e con cerniere satinate o in ottone lucido. Le porte Blindate Oliver Infissi, studiate per essere sicure, sono dotate di chiusure anti-intrusione e anti-scasso. Hanno una struttura rinforzata a doppia lamiera elettrozincata con 2 rinforzi verticali e coibentate internamente.

Dove acquistare i serramenti Oliver Infissi

Per maggiori informazioni sui prodotti Oliver infissi, contattate il Servizio Clienti, che è a vostra completa disposizione per rispondere ad ogni domanda ed eventualmente per fissare insieme a voi un appuntamento per un sopralluogo gratuito. Approfittate anche delle numerose offerte in corso.

Il catalogo per visionare tutti i prodotti Oliver Infissi è scaricabile direttamente dal sito dell’azienda.

Oliver Infissi

Telefono: 011.22.48.538

Via Orbetello 54/D

10148 Torino

