Idee salvaspazio per piccole case

Ecco alcune idee salvaspazio per una casa moderna in cui tutto è al posto giusto senza troppi ingombri.

La libreria sotto la scala

Tutto è in ordine se ricavi in una libreria nel vano sotto una scala che si può riempire con dei cubi in legno (o altri materiali) impilati uno sopra

l’altro.

Il vano inutilizzato

Come usare un vano in un corridoio? Un tendaggio inutilizzato può diventare una sorta di anta e in questo modo viene trasformato in ripostiglio chiuso. Si può creare nuovo spazio anche inserendo mensole. Se proprio amate il colore e il “finto disordine” potete inserire le mensole a vista lasciando visibili gli oggetti che vi collocherete. Altra idea: appendere dei pomelli e trasformarlo in un appendiabiti.

Le mensole

Negli appartamenti delle nostre case spesso troviamo dei bagni molto piccoli. Perché allora non sfruttare le mensole?

Colorate, bianche, in legno naturale… ce ne sono davvero di tutte le forme! Possiamo sbizzarrirci e guadagnare spazi utili sia in alto che, per esempio, sotto il lavandino, sopra la lavatrice. Ecco trovato lo spazio per i nostri prodotti o per gli asciugamani.

Le pareti provvisorie

In un ampio salone è possibile collocare una libreria che fa sia da divisoria sia da nuovo spazio per raccogliere libri e riviste. Anche una grande camera da letto può trasformarsi in due spazi separati – per esempio per due bimbi – con una libreria che la divide. Sfrutteremo lo spazio in verticale in tutta la sua altezza se arriveremo con la libreria sino al soffitto. Anche i separé e i paraventi sono molti utili perché si possono spostare al bisogno: arriva un ospite e non vogliamo mostrare la pila di panni da stirare? Ecco fatto… si sposta il paravento colorato e il trucco è fatto.