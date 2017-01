Conto Termico 2.0: istruzioni per l’uso

Il Conto Termico 2.0 è un nuovo regime di incentivi che premia chi interviene su un edificio installando apparecchi di ultima generazione che garantiscono basse emissioni e alti rendimenti energetici. Sono a disposizione in totale 900 milioni di euro all’anno di cui 700 per i privati e 200 per la pubblica amministrazione.

Quali sono gli interventi per cui è valido il Conto Termico 2.0?

In generale si tratta di sostituzione di vecchi impianti con nuove tecnologie che producono energia da fonti rinnovabili o di interventi di efficientamento che riducono il consumo di energia.

Fanno parte degli interventi ammessi dal Conto Termico 2.0:

-Trasformazione in edifici ad energia quasi zero (NZEB)

-Sostituzione sistemi per l’illuminazione

-Installazione di tecnologie di gestione e controllo automatico degli impianti

-Isolamento termico

-Sostituzione di infissi

-Installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento

-Installazione di impianti a poma di calore

-Installazione di impianti a biomassa

Ma quanto si risparmia?

Per la maggior parte degli interventi l’incentivo previsto è del 40%. Sale però al 50% per gli interventi di isolamento termico nelle zone climatiche E/F e al 55% se all’isolamento è aggiunta l’installazione di un nuovo impianto di climatizzazione invernale. Si arriva infine al 65% con la trasformazione dell’immobile in un edificio a energia quasi zero (NZEB).

Inoltre le spese sostenute per la diagnosi energetica necessaria per alcuni di questi interventi sono incentivate al 50%per i privati e al 100% per le pubbliche amministrazioni.

Come si ottiene l’incentivo?

Se vuoi installare un prodotto per la produzione di energia da fonti rinnovabili o intervenire sull′isolamento dell′edificio

Se il vecchio apparecchio da sostituire è a Biomassa, Gasolio, Olio Combustibile o Carbone

Se il nuovo prodotto non supera in potenza più del 10% della potenza di quello vecchio

Allora puoi richiedere l’incentivo del Conto Termico 2.0

Fonte del testo www.edilvi.it

articolo di Lucia Somero