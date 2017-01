Come abbinare arredamento con porte e serramenti

L’abbinamento tra serramenti, porte e infissi con l’arredo degli ambienti spesso viene curato da un interior designer, ma anche gli inquilini, con qualche piccolo accorgimento, possono dare un tocco di stile ed eleganza alla propria abitazione, conferendo non solo grande armonia alle stanze, ma anche un senso di maggior profondità.

Se si ha la fortuna di dover installare porte e serramenti nuovi si possono ideare arredi ad hoc, mentre se si hanno già infissi e serramenti posati che non si possono cambiare bisognerà ingegnarsi un po’, ma esistono infiniti abbinamenti possibili e di sicuro impatto estetico, come suggerisce un articolo di MondoLiberoOnline.

Innanzitutto è necessario scegliere lo stile e i colori per gli ambienti, se si è indecisi è opportuno optare per colori neutri e linee non troppo particolari. Oltre ai colori, sarà indispensabile la qualità e il tipo di finitura con i quali sono stati realizzati arredi e serramenti, anche questo può concorrere alla creazione di ambienti omogenei ed equilibrati.

Per armonizzare l’arredo complessivo di un appartamento, la scelta migliore è utilizzare per quanto possibile, lo stesso modello di porte dello stesso colore per i diversi ambienti, questo conferisce grande raffinatezza. Diversamente, si può anche optare per nuance differenti che potranno avvicinarsi al colore delle pareti.

Infatti, molto spesso, si predilige l’abbinamento del colore di porte e infissi con la tinta delle pareti, creando una superficie continua e che sembra più ampia e anche luminosa se i colori sono chiari o neutri.

In ambienti moderni in cui gli arredi hanno linee pulite e squadrate si potranno abbinare porte dalle rifiniture contemporanee, oppure adottare porte molto lineari totalmente in legno o rivestite a effetto legno che daranno un tono più caldo e daranno dinamismo agli ambienti. Quando si ha un arredamento giocato sui toni scuri o del total black, l’idea migliore sarà abbinare porte in cristallo, lisce e semplici o decorate così da dare maggior luminosità alle singole stanze e all’assetto complessivo della casa, dell’appartamento o dell’ufficio. Le porte e i serramenti di forgia moderna potranno essere abbinati molto bene anche ad ambienti classici o dallo stile etnico, in questo caso i colori del legno saranno più adatti. In ambienti invece total white o arredati con la prevalenza di una o solo due tinte, l’utilizzo di porte dai colori vivaci può conferire maggior vitalità e creare dinamismo focalizzando la vista in singoli punti.

Per i serramenti sarà indispensabile la scelta del materiale, serramenti in pvc, in legno, serramenti in pvc e alluminio, in alluminio, in legno e alluminio con differenti finiture e colori. I serramenti potranno essere abbinati al colore delle pareti, o avvicinarsi a questi non è necessario sia proprio uguale la tinta, oppure abbinati ai colori predominanti degli arredi o delle stoffe d’arredo come le tende, i tappeti… In generale in ambienti classici saranno ideali infissi in legno, mentre per gli ambienti più moderni saranno da preferire in alluminio o pvc.