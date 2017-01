In Univendita entra Vast & Fast, azienda della vendita diretta attenta all’ambiente e al risparmio energetico

L’azienda veneta, che commercializza lavatrici a risparmio energetico, asciugatrici a gas e sistemi di pulizia a vapore, sceglie di entrare a far parte della maggiore associazione italiana della vendita diretta. Il presidente Univendita Ciro Sinatra: «Qualità ed etica nel lavoro sono i valori comuni sui quali imposteremo un cammino di crescita». Univendita, la maggiore associazione italiana di aziende della vendita diretta a domicilio, allarga la propria base associativa: entra a far parte dell’associazione Vast & Fast Srl, azienda di Zané (provincia di Vicenza) che commercializza asciugatrici a gas, lavatrici a risparmio energetico e sistemi per la pulizia a vapore e la purificazione dell’ambiente. «Con Vast & Fast Univendita si arricchisce di una realtà solida e innovativa, che ha nella qualità dei prodotti, nella cura delle relazioni con la clientela e nel rispetto dell’ambiente i propri punti di forza. Il riferimento costante alla qualità e all’etica nel lavoro sono, per Vast & Fast e Univendita, terreno comune sul quale costruire un proficuo cammino insieme» commenta il presidente di Univendita Ciro Sinatra. Il numero uno di Vast & Fast Patrick Saccoccio evidenzia che etica e valori sono alla base della scelta di entrare a far parte dell’associazione di categoria: «Abbiamo deciso di associarci a Univendita, la maggiore associazione del settore alla quale aderiscono le aziende storiche della vendita diretta, perché ha sempre avuto come obiettivo l’eccellenza, elevati standard di serietà, etica e professionalità: tutti valori fondamentali per la soddisfazione del cliente, e che noi condividiamo» commenta Saccoccio.

Vast & Fast commercializza, tramite la vendita diretta, asciugatrici a gas e lavatrici a risparmio energetico. Prodotti innovativi, attenti all’ambiente, pensati e realizzati per il benessere e la migliore qualità della vita delle persone. Vast & Fast è l’azienda numero uno in Europa nel settore delle asciugatrici a gas. Dal 1994 i fondatori hanno creato e costruito un’azienda solida, che garantisce affidabilità, durata, prestazioni dei propri prodotti e un accurato servizio di assistenza post vendita. Centro del business aziendale è la vendita dei modelli esclusivi Xira –l’asciugatrice che asciuga in modo igienico e stira i capi– e Xava, innovativa lavatrice ecologica a risparmio energetico che punta sulla green technology. «La nostre asciugatrici a gas ed elettriche di ultima generazione –spiega l’imprenditore Patrick Saccoccio– sono le preferite dai consumatori, le uniche con il sistema esclusivo di asciugatura memory fiber system che risolve definitivamente il problema di stendere e manda in pensione il ferro da stiro tradizionale, riducendone l’uso del 70%. Con i nostri prodotti si risolvono inoltre i problemi di muffa, batteri e conseguenti allergie».

L’adesione di Vast & Fast rafforza la leadership di Univendita nel settore “Beni durevoli per la casa” che, con un fatturato di oltre 696 milioni di euro nei primi 9 mesi del 2016 e il 61% di quota di mercato, rimane il settore più importante della vendita diretta a domicilio.

