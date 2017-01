Pietra ollare: cos’è e come si usa

– i supporti in legno devono essere puliti solo con un panno umido e posti ad asciugare in un ambiente ventilato; evitare la lavastoviglie.

– usare preferibilmente la pietra ollare solo per la carne o solo per il pesce, vista la sua porosità la steatite tende ad assorbire gli aromi in cottura e, un uso combinato, potrebbe alterare il sapore dei cibi;

– mai toccare a mani nude la pietra e qualsiasi supporto in ferro, acciaio, rame, metallo, quando è in temperatura;

– mai lavare la pietra con detersivi di qualsiasi tipo poiché, data la sua porosità e permeabilità, assorbirebbe le sostanze chimiche per quindi rilasciarle in fase di cottura;

E’ necessario, per l’uso su fornelli a gas, utilizzare una retina spargifiamma posta tra il fuoco e la pietra, in modo da rendere uniforme la distribuzione del calore sulla superficie della stessa. C’è da sapere poi che le pietre con telaio in ferro e nude superiori alla misura di 25×25 non sono costruite per la cottura su fornello a gas ma solo con brace e legna in apposito barbecue o caminetto.

Dopo questo processo la pietra è pronta all’uso; si consiglia comunque di scaldarla sempre lentamente e in maniera omogenea per evitare spaccature e crepe superficiali. Pertanto anche dopo il primissimo utilizzo vanno seguite delle regole, le principali sono:

La pietra ollare si usa per cucinare in modo sano e dietetico ed è ideale per carni, pesce e verdure. Si tratta di uno valido strumento alternativo alla classica cottura sulla griglia. Come va utilizzata? Riprendiamo alcuni consigli di carnealfuoco.it. Per la pietra ollare nuova ricordate di lavarla con acqua salata e asciugarla accuratamente; ungerla con olio vegetale o strutto da ambi i lati e lasciarla riposare per non meno di 24 ore; la prima volta che viene scaldata va fatto gradualmente, accertandosi che il fuoco sia uniforme su tutta la superficie per impedire che si dilati fino alla formazione di piccole fessure, che ne comprometterebbero il successivo utilizzo.

