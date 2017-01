Quale stufa per la propria casa?

L’installazione di una stufa richiede un certo impegno economico e di lavori in casa e la necessaria progettazione scoraggia molti. Di seguito una guida per capire se questo strumento, antico ma tornato di moda, è adatto a entrare anche nelle vostre abitazioni.

Formata da una camera di combustione chiusa, è realizzata con un sistema di dosaggio dell’aria che permette di regolare la combustione, trasformando l’energia generata dalla reazione in calore. Può scaldare a irraggiamento o per convenzione: con l’irraggiamento le stufe scaldano rilasciando il calore accumulato dai loro stessi materiali. Per questo motivo, non vanno installante nelle immediate vicinanze di mobili o tendaggi combustibili; inoltre, una stufa a irraggiamento funziona al meglio se posta in mezzo a una stanza. Con la convenzione, l’aria riscaldata provoca un riciclo che consente di sfruttare i moti freddi: l’aria fredda entra nella stufa, si riscalda, sale verso l’alto dove si raffredda, scende e ricomincia il ciclo. Queste stufe sono di solito utilizzate nelle stanze dove serve un riscaldamento continuo e costante, o per gli ambienti in cui sia necessaria solo una piccola aggiunta al riscaldamento già esistente.

La stufa classica è in pietra o in ghisa: quest’ultima è una soluzione molto pesante e resistente che, funzionando per irraggiamento, è adatta per le stanze di maggiori dimensioni. Negli ultimi anni si sono imposte sul mercato anche le stufe in acciaio, che scaldano più facilmente e sono più facili da modellare in design moderni. Tra le più popolari ci sono le stufe in maiolica o pietra ollare, dal costo più elevato ma dalla manutenzione relativamente semplice. Infine, le più moderne hanno un rivestimento in mattone refrattario che può essere personalizzato secondo i propri gusti.

E come regolarsi sulla scelta del materiale?

La stufa a legna costa generalmente meno di una stufa a pelle, ma il risparmio potrebbe finire qui se non si pianifica per tempo una fornitura sufficientemente adeguata. Può scaldare fino ai 25 kW, rendendola quindi una soluzione adatta anche ad ambienti di grandi dimensioni.

Il pellet è facile da gestire, trasportare e bruciare. Dosandolo è possibile regolare il calore, ma il potere riscaldante varia da stanza a stanza di almeno 2 gradi; ,meglio non affidarsi al pellet per scaldare grandi spazi. Nella variante a pellet idro, se collegata all’impianto idraulico, può scaldare l’intera casa.

L’accumulo è tipico delle classiche Stube e delle stufe in pietra ollare o maiolica, che contengono una resistenza interna in grado di rilasciare calore dopo che è stata riscaldata dal fuoco. Molto pesati e di grande impatto: se state progettando una casa da zero la Stube potrebbe riscaldare anche qualche stanza in più, soprattutto se le pareti verranno realizzate con materiali radianti.

Il bioetanolo è un alcol altamente infiammabile prodotto dalla fermentazione di amidi e zuccheri. Le stufe a bioetanolo diventano vari elementi d’arredo, sono dotate di accensione e spegnimento e non hanno bisogno di una canna fumaria, rendendo così ogni stanza potenzialmente adatta per l’installazione.