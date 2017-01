DRUTEX presenta al BAU di Monaco novità per porte e finestre

Alla fiera Bau di quest’anno, a Monaco di Baviera, Drutex ha presentato le ultime soluzioni proposte a livello di prodotti. Presso uno stand di oltre 140 m², il pubblico ha avuto la possibilità di scoprire per la prima volta articoli come: sistemi in alluminio MB-86 SI, infissi in PVC e avvolgibili nelle nuove versioni cromatiche, porte finestre Iglo-HS provviste di sistemi di comando intelligente.

La fiera BAU è uno dei maggiori eventi espositivi in materia di architettura, materiali e sistemi per l’edilizia. Si svolge con cadenza biennale e attira un gran numero di espositori e visitatori. Durante l’edizione di quest’anno, circa 2000 aziende provenienti da oltre 40 paesi hanno presentato la propria offerta.

L’azienda Drutex, per la quale la Germania rappresenta da anni uno dei principali mercati esteri, espone i suoi moderni sistemi in PVC, alluminio e legno. Quest’anno, l’azienda sorprende i consumatori con le innovative soluzioni in alluminio MB-86 SI e con i prodotti in PVC. Inoltre, vi sono i sistemi di comando smart degli infissi, che godono di un’enorme popolarità in territorio tedesco.

Tra i prodotti che debuttano alla fiera BAU ricordiamo la moderna finestra DRUTEX realizzata nel sistema MB-86 SI. Il sistema MB-86 SI, grazie agli eccellenti parametri di risparmio energetico e resistenza, offre diverse possibilità nell’ambito dell’architettura moderna e della progettazione. Le ottime proprietà termiche e lo stile minimal permettono di utilizzare l’infisso sia individualmente che nel contesto di facciate in alluminio. La forma dei profili consente di ottenere porte e finestre dalle strutture snelle e stabili, mentre le speciali guarnizioni in gomma sintetica bicomponente EPDM (massiccia e cellulare) garantiscono la resistenza all’invecchiamento durante i molti anni di utilizzo, nonché una capacità di isolamento termico quanto mai soddisfacente, ottenuta grazie alla speciale struttura del profilo e all’adozione di una camera aggiuntiva nell’inserto termico. L’ampia gamma di colori del campionario standard offre enormi possibilità di arredamento, tali da soddisfare anche i clienti più esigenti.

La fiera BAU è anche un’occasione per presentare ai consumatori le soluzioni che godono di maggior apprezzamento sul mercato tedesco, come il sistema Iglo-HS, introdotto nel 2015. All’edizione di quest’anno, l’azienda espone il sistema per balconi e terrazzi in versione angolare – proposta che permette di arredare gli interni in modo assai originale. Il sistema, provvisto di un meccanismo di apertura e chiusura intelligente della porta, consente ai consumatori di apprezzare non soltanto il design, ma anche la funzionalità e l’innovatività della proposta.

Lo stand è arricchito dagli avvolgibili adattabili e a sovrapposizione, nelle nuove tonalità delle pellicole Renolit, introdotte dall’azienda nel gennaio di quest’anno, nonché dalle porte in PVC con i nuovi pannelli di riempimento caratterizzati da colori moderni.

Il prossimo appuntamento con i consumatori europei sarà l’8 marzo a Milano per MADE Expo 2017, manifestazione dedicata a materiali, sistemi costruttivi, serramenti, involucro, finiture e superfici. In questa occasione Drutex presenterà ai consumatori tutte le più recenti novità pensate per il mercato italiano.