Un angolo per studiare o lavorare nella nostra casa

Molti di noi hanno adibito uno spazio in un angolo della casa per studiare o lavorare. Qualcuno addirittura ha pensato di ristrutturare casa al fine di riorganizzare gli spazi nel modo più opportuno.

L’importante è non dilapidare lo stipendio per l’acquisto di quanto ci serve per questo nuovo spazio. Come realizzare la postazione di lavoro?

Iniziamo col pensare a quale uno spazio può essere adattabile e a quali caratteristiche deve avere: una postazione di lavoro spaziosa e funzionale per lavorare o studiare deve poter sfruttare tutto lo spazio disponibile, quindi per esempio le scaffalature potrebbero essere montate intorno a una finestra già esistente che da molta luce al piano di lavoro. In questo modo sfrutteremo al massimo le pareti.

Pensiamo poi alla tecnologia. Scegliamo quindi un’area nella quale poter collocare tutta la strumentazione necessaria: il computer, la stampante, il telefono. La stampante può essere anche collocata su un mobile a rotelle per essere spostata a seconda delle esigenze.

Ma pensiamo anche ai faldoni, alla cancelleria, … sugli scaffali metteremo in alto quelli meno utilizzati! Si può pensare anche a un pensile chiuso per i documenti più personali.

Tinte chiare per i mobili e le pareti, magari dello stesso colore per infondere più armonia allo spazio. La scrivania può avere un piano scorrevole da estrarre dove collocare la tastiera del computer, per lasciare libero il piano superiore.

Anche i tessuti dei tendaggi possono riprendere il tema o i colori degli arredi.

Su una parete può essere appesa una comoda lavagna per ricordare tutti gli impegni: a gessetti per richiamare un ambiente più retrò, in sughero o magnetica per un’aria più moderna.

Molto utile anche un piccolo tavolo a ribalta appeso alla parete dove appoggiarsi per avere un ripiano aggiuntivo.

Attenzione anche all’illuminazione: una lampada da tavolo sulla scrivania deve offrire il giusto comfort visivo, magari orientabile. Una lampada da un’aria più morbida all’ambiente con la sua luce, ma offre in più un tono decorativo.

Ricordate infine la sedia, che sia comoda ma non ingombrante.

E se non volessimo mostrare questo angolo a chi entra in casa? In questo caso risolveremmo il problema con una tenda appesa al soffitto (nella foto un’idea Ikea).