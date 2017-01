Fuorisalone 2017: il design catalano sbarca a Milano

Gli episodi più significativi, legati ad aziende o progettisti, che hanno reso possibile il raggiungimento di un simile traguardo saranno dunque i protagonisti del percorso espositivo, indirizzato a far conoscere al pubblico proveniente da ogni parte del mondo l’intero potenziale che Barcellona conserva e può esprimere. Inspired in Barcelona consegnerà infatti l’immagine di una capitale dinamica, una sorta di hub continuamente in fermento, che invita i cittadini e gli ospiti in visita a partecipare attivamente ai ritmi della città e che disegna i propri spazi interni ed esterni attraverso il miglior design e i caratteri più innovativi. A proporre questo ambizioso progetto, che si articolerà negli spazi di Palazzo Isimbardi, sarà Catalonia Trade & Investment , l’agenzia del Governo della Catalogna che sostiene l’internazionalizzazione e l’innovazione delle imprese della regione, con la partecipazione di BCD – Barcelona Centre de Disseny , l’ente privato incaricato della promozione del design catalano presso le imprese e le organizzazioni e della sua diffusione in tutto il mondo. Cavalleri Comunicazione è stata scelta da Catalonia Trade & Investment per seguire le attività di ufficio stampa e pubbliche relazioni per l’Italia e l’estero relative alla mostra Inspired in Barcelona.

3.800 aziende coinvolte, 6.000 studenti all’anno e un giro di affari di circa 950 milioni di euro. I numeri del design nel territorio catalano sono veramente impressionanti e dimostrano come Barcellona sia una vera e propria culla di creatività , con un ruolo sempre più rilevante a livello internazionale. È proprio per celebrare la capitale catalana quale laboratorio aperto di idee che si sviluppa il progetto Inspired in Barcelona , una mostra, in programma al Fuorisalone 2017, che presenterà a Milano una selezione di prodotti realizzati da brand e designer, ispirati ai valori e allo stile di vita della città mediterranea.

