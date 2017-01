Una cameretta… da fiaba

“Mamma voglio dormire nel castello del Principe Azzurro!”. Quale bambino non ha sognato almeno una volta di essere catapultato in una fiaba? O di vivere un’avventura come uno dei suoi eroi preferiti, come il personaggio di un film o di un cartone animato? La fantasia dei nostri bambini non ha limiti, e quella di noi adulti può aiutarli a realizzare il loro sogno.

Non è sempre necessario che questo sogno diventi un incubo per i genitori quando si tratta di metter mano al portafogli. A volte basta trovare l’ispirazione giusta trasformando un letto in un’automobile, un letto a castello in una casetta sull’albero, le pareti ridipinte come una foresta incantata o un cielo pieno di astronavi, oppure il soffitto in un cielo stellato che si illumina di notte.

Ecco allora che la cameretta si trasforma in un luogo piacevole dove passare il tempo, invitare gli amici o fare i compiti.

L’importante è tenere conto di alcune regole riguardanti la sicurezza e mettere al sicuro i piccoli. Corde, scale, scalini e via dicendo possono diventare pericolosi. Spigoli, rialzi ma anche le vernici vanno attentamente studiate. È sconsigliato, quindi, arredare una cameretta in modo troppo complicato e scegliere, invece, uno spazio colorato, ispirato alle fiabe ma anche comodo e sicuro.

Dove trovare l’ispirazione? Per esempio su Pinterest! Digitando alcune parole chiave (come per esempio: design, camerette, fiabe) si possono ammirare immagini delle più svariate realizzazioni e trovare anche consigli utili per costruirle da soli… basta digitare le parole giuste.

Letti, sedie, scrivanie, tavoli, sedie e stickers murari reperibili in commercio “da fiaba” sono ciò che occorre per arredare una cameretta da sogno con i personaggi delle favole.

Ricordiamo anche di tenere presenti le misure degli arredi: la scrivania e la sedia devono essere adatte allo studio fino all’adolescenza inoltrata. Gli stickers murari sono infine l’ideale per attribuire una atmosfera magica alla stanza. Così come le stelline adesive fosforescenti per pareti e soffitti.

I tessuti poi la fanno da padrone. Ne esistono di bellissimi con prestampate scene di fiabe o cartoon. Attenzione però ai tappeti troppo pelosi e ai cuscini che possono riempirsi di polvere.

Sulle pareti in alternativa agli stickers si possono appendere quadri per arredare con fantasia oppure manifesti di film o cartoni animati (anche questi si trovano facilmente in commercio). Per i tendaggi potete affidarvi a un buon artigiano.

Buon gioco e… sogni da favola!