Stufe a pellet: come capire qual è la migliore.

MCZ è un'azienda leader per la produzione di stufe e caminetti a legna e a pellet . I suoi prodotti, caratterizzati da un design accattivante e da tecnologie all'avanguardia, riscaldano milioni di case in tutta Europa, garantendo performance eccellenti e lunga durata nel tempo. Per maggiori informazioni vai al sito MCZ

MCZ ha lavorato molto in questo senso. La stufa modello Curve, ad esempio, è stata progettata con un cassetto cenere così ampio che si può svuotare una volta alla settimana. Il serbatoio contiene fino a 32 litri di pellet (circa un sacco e mezzo), per un’autonomia di funzionamento di oltre 40 ore al minimo.

Infine, un ultimo aspetto da non sottovalutare è l’ autonomia : per quante ore/giorni può funzionare la stufa prima di doverla ricaricare o prima di dover ripulire il braciere? L’autonomia dipende sicuramente dall’uso che si fa della stufa e dal tipo di pellet scelto, ma è comunque importante valutare la capienza del serbatoio (espressa in litri) e del cassetto cenere.

Uno dei plus delle stufe a pellet è la possibilità di programmare accensione e spegnimento secondo le proprie necessità . La praticità è quindi massima, ma è necessario verificare che l’apparecchio sia in grado effettivamente di regolare in modo automatico la combustione in modo da ottenere la temperatura voluta in ogni momento e con ogni tipo di pellet. È una comodità sempre garantita da tutti i modelli di stufe a pellet MCZ.

Grazie ad un’attenta progettazione, tutti i modelli di stufe a pellet MCZ garantiscono la massima silenziosità . Tutte le stufe disegnate dal 2015 in poi hanno inoltre di serie la funzione No-Air che permette di spegnere completamente il ventilatore quando si desidera riscaldare per convezione naturale, nel massimo comfort e silenzio.

Per orientare il consumatore verso l’acquisto di stufe ecologiche e performanti è nata recentemente la certificazione di qualità Aria Pulita , la prima in Italia che permette di distinguere le stufe secondo una classe di qualità ambientale che va da 2 a 4 stelle.

Scegliere una stufa che garantisce alti rendimenti e basse emissioni è importante per garantire la qualità dell’aria che respiriamo . Significa inoltre poterla accendere anche nei periodi di massima allerta inquinamento. Già in due Regioni italiane, infatti, in Lombardia e in Veneto, sono state introdotte misure speciali per bloccare l’accensione di stufe e camini obsoleti e inquinanti durante i periodi di picchi di PM 10 .

Le emissioni indicano la quantità di elementi incombusti che vengono rilasciati in atmosfera (particolato, CO e altre sostanze).

Il rendimento di una stufa a pellet, espresso in percentuale, indica invece la quantità di combustibile che viene effettivamente trasformato in calore e ceduto all’ambiente. Le migliori stufe a pellet hanno rendimenti che superano il 90%, una resa decisamente più alta di quella garantita da qualunque prodotto a legna.

La potenza termica , espressa in kilowatt, indica la quantità di calore che la stufa è in grado di produrre. La scelta dipende dall’ampiezza e dal grado di isolamento della casa. È sempre consigliabile contattare un tecnico per valutare l’effettivo fabbisogno calorico della propria abitazione.

Dire stufa a pellet non significa quasi niente, considerando quante varianti esistono ormai sul mercato. I produttori italiani sono annoverati tra i leader mondiali nella produzione di apparecchi a pellet e non c’è da stupirsi, quindi, di quanto ampia sia l’offerta disponibile nel nostro Paese. In realtà, bastano pochi elementi per orientarsi nell’acquisto.

