Isopan LEAF, la tecnologia che migliora le performance del pannello sandwich per coperture più efficienti e sostenibili

Isopan, secondo produttore mondiale di pannelli isolanti in metallo per le costruzioni, presenta la nuova tecnologia Leaf, che ne migliora le performance. Disponibile su richiesta a partire dall’estate 2017 per l’intera gamma di prodotti Isopan, la tecnologia Leaf viene presentata ufficialmente in occasione della Fiera BAU 2017 di Monaco (16-21 Gennaio), durante la conferenza del 17 Gennaio alle ore 10.30 nella Sala conferenze A21. Efficienza, sicurezza e sostenibilità sono ora a disposizione in un singolo prodotto: un nuovo “pannello sandwich intelligente” elaborato da Isopan per trasformare gli edifici in smart buildings. La tecnologia Leaf è la soluzione a ridotto impatto ambientale che migliora l’isolamento termico e potenzia le performance energetiche dell’edificio, riducendo i consumi e i costi di manutenzione.

PIÙ EFFICIENZA ENERGETICA

La tecnologia Leaf di Isopan migliora sensibilmente le performance tecniche dei pannelli isolanti in poliuretano: la bassa conducibilità termica (Lambda) permette di creare rivestimenti più sottili e leggeri, offre maggiore isolamento con minori spessori, permettendo di sfruttare al meglio lo spazio interno degli edifici. Inoltre il consumo energetico si riduce fino al 20% sia per le nuove costruzioni che per le riqualificazioni.

PIÙ SICUREZZA

I panneli Isopan con tecnologia Leaf sono testati secondo i più severi standard per la sicurezza degli edifici e delle persone: hanno ottenuto la certificazione Euroclas B-s1d0, indicante la migliore reazione al fuoco per pannelli sandwich.

PIÙ SOSTENIBILITÀ

Sviluppato in cooperazione con Dow Polyurethanes (www.dowpolyurethanes.com), che condivide con Isopan l’impegno verso la riduzione dell’impatto ambientale dell’industria delle costruzioni, la tecnologia Leaf consente la riduzione delle emissioni di CO2 durante il processo di produzione. Inoltre, grazie all’utilizzo della Halogen-free FR (Flame Retardant) Technology, non vengono generati alogenati, pericolosi se rilasciati in atmosfera.

LA TECNOLOGIA LEAF DI ISOPAN PER LEED V4

Grazie alla tecnologia Leaf i pannelli sandwich Isopan contribuiscono all’ottenimento di prerequisiti e di crediti utili alla certificazione LEED ® V4 (Leadership in Energy and Environmental Design), nelle aree: Processo Integrato, Siti Sostenibili, Energia e Atmosfera, Materiali e Risorse, Qualità dell’Ambiente Interno. Si tratta dello standard per la certificazione di sostenibilità degli edifici più diffuso al mondo, che attesta un considerevole risparmio sul lungo termine e un solido ritorno di investimenti degli edifici certificati LEED.

«L’industria edile ha un importante impatto sul nostro pianeta», afferma Francesco Manni, Presidente di Isopan. «In quanto azienda leader tra i produttori di pannelli sandwich per le costruzioni, Isopan è impegnata nella Ricerca e Sviluppo di soluzioni che aumentino efficienza energetica, sicurezza e sostenibilità, per renderle disponibili – e accessibili – ai suoi clienti nel mondo. La tecnologia Leaf che presentiamo oggi è un primo risultato di questo nostro impegno e permette all’industria di fare un passo avanti verso il minore utilizzo di risorse e la riduzione dei consumi». «La tecnologia Leaf di Isopan fa bene alle persone, all’ambiente e agli investitori, proprio perché determina un alto ritorno dell’investimento – aggiunge Alessandro Cuomo, International Market and Brand Developer di Manni Group, che controlla le aziende Isopan -. Rappresenta un esempio concreto di come i benefici di una produzione industriale possano essere distribuiti e condivisi lungo l’intera catena del valore, secondo il modello della circular economy. Nel momento in cui questo modello diventa sempre più sostenibile anche da un punto di vista finanziario, può segnare il superamento delle pratiche di business basate sul vecchio paradigma “make-use-dispose”».