Colombini Group presenta Febal Casa Premium Interior

FEBAL CASA PREMIUM INTERIOR Composta di soluzioni giorno e notte, la collezione risponde alla sempre più presente richiesta di arredo eclettico ed elegante, soddisfando così anche le esigenze stilistiche più ricercate. Premium Interior è: bellezze essenziali e rigorose, lavorazioni pregiate, materiali e finiture trasversali, dettagli tecnici innovativi. Si tratta di un progetto pensato per tutta la casa, simbolo del concetto di home feeling di cui Febal Casa si fa portavoce, garantendo ai suoi clienti una trasversalità di gamma sempre più completa e articolata. Febal Casa Premium Interior nasce dall’idea di creare, con linee definite e pure, una collezione che trae la propria ispirazione dalla bellezza essenziale. Gli elementi di arredo Premium Interior sono caratterizzati da un rigore contemporaneo basato sull’assenza, elementi in cui il dettaglio costruttivo diventa esso stesso protagonista. La ricerca creativa ha portato alla definizione di una collezione in cui i laccati opachi e lucidi, declinati in molteplici varianti colore, si combinano con il calore e la matericità del legno creando composizioni di arredo con una connotazione stilistica definita ed elegante.

Dopo il grande successo riscosso al Salone del Mobile 2016, Colombini Group fa il suo debutto a IMM Cologne 2017, la prima fiera dell’anno dedicata all’arredamento d’interni e indiscusso punto di riferimento per migliaia di addetti ai lavori del mercato internazionale del mobile, presentando l’ultima novità del Gruppo: Febal Casa Premium Interior. Colombini Group, fondato nella Repubblica di San Marino nel 1965 dall’omonima famiglia e una delle aziende leader nel settore dell’arredamento in Italia e all’estero, ha chiuso il 2016 con un fatturato di 184 milioni di euro e una rete distributiva di circa 6.000 punti vendita in tutto il mondo, di cui 120 monomarca. Design italiano creato su misura per le esigenze del cliente, alto contenuto di servizio ed assistenza, versatilità, attenzione e cura per i dettagli, rappresentano la sua forza e dei suoi tre brand: Colombini Casa, Febal Casa e Rossana. Attualmente guidato da Ivo ed Emanuel Colombini, rispettivamente Presidente e Amministratore Delegato, il Gruppo, con una superficie produttiva di circa 250 mila metri quadri e oltre 1.000 collaboratori tra diretti e indiretti, dispone di un solido assetto industriale: gli stabilimenti – tre a San Marino e tre filiali a Pechino, Dubai e Mosca – grazie ad un processo sviluppato verticalmente, dall’acquisto delle materie prime al prodotto finito, garantiscono un’offerta ampia e di qualità con una logistica integrata. L’ampia rete distributiva assicura la copertura del mercato retail, grazie al modello dell’affiliazione commerciale, ma anche un’organizzazione idonea ad offrire soluzioni al mercato contract.

