Biocamini: riscaldare con la magia del fuoco

Negli ultimi anni si è diffuso l’utilizzo di bioetanolo per il riscaldamento, con i noti biocamini. A cosa è dovuto tanto successo? Nell’arredamento il loro utilizzo è molto semplice. Innanzi tutto i biocamini, che sono simili ai camini tradizionali, sono senza canna fumaria e utilizzano un combustibile 100% naturale, il bioetanolo appunto. Arredare e riscaldare la casa diventa quindi green! In realtà i biocamini sono il prodotto di una innovazione tecnologica e funzionale che offre il calore di un camino. Per i camini tradizionali serve necessariamente chiedere permessi, installare una canna fumaria, tenere un magazzino con della legna, e spesso pulire dalla cenere il posto in cui è collocato. Con il biocamino possiamo scordarci di tutto questo. Il biocamino non bruciando legna ma bioetanolo (comustibile di origine naturale che non produce cenere o residui nocivi) è del tutto inodore e, tramite apposite capsule o fiale è possibile profumare la casa con diverse essenze durante l’accensione. Altro punto di forza è che rispetto al camino tradizionale che disperde quasi il 50% del calore prodotto dalla combustione nella canna fumaria, con questa soluzione tecnologica tutto il calore prodotto nell’ambiente ospitante, garantendo il riscaldamento ottimale in poco meno di 15 minuti, con un notevole risparmio di combustibile e quindi denaro. La tecnologia ha oggi aggiunto anche il design e si possono trovare fantastiche soluzioni d’arredo proprio con un biocamino, creando l’atmosfera giusta che può cambiare aspetto a un ambiente della vostra casa. Cosa di meglio quindi che rilassarsi davanti al calore di un biocamino dopo una giornata intensa e potersi godere la luce del fuoco in una atmosfera quasi magica?

