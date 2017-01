Caldaie condensazione e stufe a pellet Ariel Energia: soluzioni ideali per riscaldare casa

Ariel Energia vanta oltre 40 anni di esperienza nel settore del riscaldamento, distinguendosi nel mercato italiano per prodotti e servizi che rispondono in maniera efficace, innovativa e professionale a tutte le esigenze del cliente.

Ariel Energia srl Via De Gubernatis, 20 10148 Torino (TO)

Acquistare una stufa a pellet o una termostufa idro a pellet permette di avere una detrazione fiscale del 50% . In più, grazie al nuovo Conto Termico, l’ incentivo arriva fino al 65% delle spese effettuate per la riqualificazione della propria casa.

Anche le termostufe a pellet sono dotate di un pratico telecomando e sono disponibili in diverse finiture e colori , come le termostufe a pellet in ceramica o le pratiche termostufe salvaspazio, con prestazioni eccellenti paragonabili a quelle delle stufe a pellet di dimensioni standard.

La gamma di prodotti per il riscaldamento Ariel Energia comprende: Stufe a pellet tradizionali con presa d’aria interna, Stufe a pellet Ermetiche con presa d’aria esterna, Stufe a pellet salvaspazio , cioè di piccole dimensioni, ideali per gli spazi ristretti, come corridoi e luoghi di passaggio, e Stufe a pellet canalizzabili .

Le stufe a pellet si adattano perfettamente a qualunque genere di arredamento, dal classico al moderno, e sono disponibili in numerose soluzioni per potenza , dimensione ed estetica .

Acquistare una caldaia a condensazione permette di risparmiare notevolmente sul costi del carburante; infatti, una caldaia a condensazione ad altissima efficienza come quella di Ariel Energia garantisce un risparmio fino al 35% di gas in più rispetto alla caldaie tradizionali e oltre il 35% su impianti a bassa temperatura, come nel caso di riscaldamento a pavimento o di termosifoni con superficie ampia.

Le caldaie a condensazione Ariel Energia sono in grado di trattenere il calore contenuto nei fumi all’interno della caldaia e di distribuirlo nell’impianto di riscaldamento grazie al doppio scambiatore: i fumi usciti dal bruciatore vengono reintrodotti nella camera di combustione ed utilizzati nuovamente per sfruttarne il potere calorifico, mentre l’acqua, dopo essere passata dallo scambiatore primario, continua il suo percorso nello scambiatore secondario, sfruttando appunto tutto il calore possibile.

In altre parole, se una caldaia tradizionale immette direttamente nell’atmosfera i fumi di scarico che sono ancora molto caldi, nelle caldaie a condensazione, invece, il calore latente presente nei fumi di combustione viene recuperato e ritrasformato in calore utile per riscaldare la casa.

Ariel Energia è in linea con le nuove direttive italiane per la produzione di apparecchi per il riscaldamento a gas. Infatti, tutte le caldaie a condensazione installate rispettano le normative e sono in grado di ridurre al massimo l’impatto ambientale ed i consumi energetici .

Informativa ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 sulla tutela dei dati personali

Gentile Utente,

La informiamo che i dati da Lei forniti in sede di registrazione al servizio di Newsletter di Quotidianocasa.it, verranno trattati da Casa.it S.r.l. con sede a Milano, Via Valenza 5, per le finalità connesse al servizio di invio di Newsletter (di seguito soltanto il “Servizio”). Il titolare del trattamento è Casa.it nella persona del legale rappresentante pro tempore.

Il trattamento dei dati avviene con procedure idonee a tutelare la riservatezza dell'Utente e consiste nella loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione, distruzione degli stessi comprese la combinazione di due o più delle attività suddette, con le seguenti modalità:

a) Il trattamento dei dati per le finalità connesse, strumentali e necessarie alla fornitura del Servizio avrà luogo prevalentemente con modalità automatizzate ed informatizzate, sempre nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge e solo occasionalmente da parte degli incaricati di Casa.it addetti alle funzioni di volta in volta coinvolte, quali gli incaricati alla manutenzione dei sistemi informatici (area IT) o gli addetti ai servizi Marketing, i quali svolgono le rispettive mansioni sotto la diretta supervisione e responsabilità di Casa.it.

b) Su espresso e specifico consenso dell’Utente Casa.it potrà inoltre trattare i dati per inviare informazioni, materiale ed offerte commerciali, anche di terzi ed elaborare studi e ricerche statistiche.

Il conferimento del consenso al trattamento dei propri dati personali da parte dell'Utente è obbligatorio per il trattamento di cui al suesposto paragrafo a) e facoltativo per il trattamento di cui al suesposto paragrafo b). Pertanto, in caso di diniego di consenso al trattamento dei dati personali di cui alla predetta lettera a), Casa.it non potrà fornire il Servizio, mentre, in caso di mancato consenso al trattamento dei dati personali di cui alla lettera b), il trattamento sarà limitato alle attività di cui alla predetta lettera a), e cioè all'integrale esecuzione degli obblighi derivanti dalla fornitura dei Servizio, nonchè all'adempimento di ogni eventuale connesso obbligo previsto da leggi, regolamenti e normativa comunitaria.

I dati saranno conservati presso Casa.it; La informiamo, inoltre, che, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, l’Utente ha il diritto di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento, per motivi legittimi e comunque in caso di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, e può, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano, e conoscerne l'origine, riceverne comunicazione intelligibile, avere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento, richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, richiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti, nonché, più in generale, esercitare tutti i diritti che gli sono riconosciuti dalle vigenti disposizioni di legge.