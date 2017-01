Design per la casa tra tecnologia e armonia

Una collezione d’eccellenza, costituita da pezzi unici dal design innovativo, ideati e prodotti in Italia sfruttando il know-how tecnologico di Sparco e le capacità progettuali e produttive di ef+facto. Sparco, azienda mondiale che produce e distribuisce componenti auto e abbigliamento tecnico per le maggiori competizioni automobilistiche, per la nuova linea di prodotti Home&Lifestyle ha deciso di affidare il suo brand ad una realtà prestigiosa come ef+facto, eccellenza del Made In Italy nella creazione di oggetti di design e moda unici e dall’altissimo valore artistico e progettuale. Sparco Home&Lifestyle by ef+facto è una linea unica ed esclusiva disegnata e prodotta in Limited Edition.

Oggetti d’arredamento e accessori fashion dal design ricercato e minimale, realizzati con materiali accuratamente selezionati, tra i quali spicca l’utilizzo della fibra di carbonio, già cifra stilistica dell’azienda di Volpiano, un materiale che abbina una straordinaria robustezza ad un’estrema leggerezza ed eleganza. La Collezione Homeware si caratterizza per il perfetto equilibrio tra design ricercato, comfort di utilizzo e tecnologia all’avanguardia, nell’arredamento di ambienti in grado di far vivere in armonia oggetti e persone, funzioni ed emozioni. T-Racing, ad esempio, è una famiglia di prodotti basata sul contrasto tra leggerezza e funzione, composta da una lampada da terra e da due coffee table, caratterizzati dall’utilizzo di sottili barre di carbonio dalla duplice funzione estetica e strutturale. All’idea di Ufo degli anni ’50 si ispira invece Ewan, una seduta inusuale in cui lo scheletro tubolare di acciaio sposa una scocca in carbonio e pelle di legno, da posizionare a piacimento secondo l’inclinazione desiderata. Infine Gru, dalla sobria eleganza dettata dalla dualità simmetria-asimmetria che la caratterizza, rievoca famosi pezzi di design degli anni ’20 e ’30.

La Collezione Lifestyle abbina materiali innovativi e ricercati a un design unico, proponendo accessori dall’altissimo valore e dall’intramontabile eleganza sia per Lui che per Lei. Borse e zaini per lo sport, il lavoro, il tempo libero, in una collezione esclusiva che coniuga l’eleganza delle linee decise alla sportività del design e all’ecosostenibilità di un materiale altamente innovativo e tecnologico come la pelle di legno. Una particolare lavorazione al laser, infatti, è in grado di rendere il legno – proveniente da foreste gestite eticamente nel rispetto dell’intero ecosistema – morbido come la pelle e flessibile come il tessuto, per la creazione di prodotti in cui il design sposa l’innovazione e la sostenibilità. Messenger è una borsa sportiva a tracolla unisex, realizzata in pelle di legno e caratterizzata da linee dinamiche e taglienti. Dal carattere deciso, è un accessorio elegante ma con un forte richiamo ai concetti di velocità ed energia. Grazie alle sue ampie tasche interne è adatta a contenere tutti gli strumenti di lavoro, come documenti, accessori di cancelleria e il laptop. Shopping bag femminile dalla linea essenziale e accattivante, Lady Bag è capiente e di facile trasportabilità, caratterizzata dalle profilature dei manici in colore di stacco, riprese nella V cucita sul quadrante.

Edoardo Giacone, CEO di ef+facto, commenta: “È per noi un onore poter collaborare con un’azienda come Sparco, eccellenza e simbolo dell’italianità nel mondo, i cui valori di qualità e di ricercatezza del design e dei materiali rispettano perfettamente, e anzi animano, la mission di ef+facto”.