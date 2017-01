Tutti i colori 2017 per il vostro arredamento

Ogni anno Pantone decreta i colori stagionali per l’arredamento, per la primavera e per l’autunno, il colore che caratterizzerà l’intero anno, che, al momento è il greenery, e realizza delle palette da utilizzare all’interno delle proprie mura domestiche, al fine di ottenere qualcosa di bello e armonioso. Quali sono queste nuove palette cromatiche? Ecco di seguito i colori di tendenza di Pantone per il 2017.

ACQUIRED TASTE

Colori caldi e nuance aranciate per dare alla propria casa un tocco più orientale. Se amate le dimore in stile indiano e vi piace realizzare ambienti lussuosi, allora questa è la palette Pantone che fa per voi.

AT EASE

Vi piace arredare casa con i colori pastello? Ecco, questa potrebbe essere la palette di tendenza Pantone 2017 che potrebbe fare al caso vostro. Ci sono le sfumature del rosa e dell’azzurro, ma anche del nude e del marrone, per ottenere un’atmosfera calda e naturale.

DAYDREAMING

Daydreaming è la palette 2017 di Pantone dedicata a tutti coloro che amano sognare. Azzurro, verde, giallo, rosa e tinte neutre come ghiaccio e grigio, per ottenere ambienti sofisticati ma ricchi di sfumature.

FLORABUNDANT

La palette tra quelle dei colori Pantone casa 2017 più vivace e decisa. Si lega alla natura e in particolar modo al mondo dei fiori. Tra le tinte che la caratterizzano ci sono varie sfumature di rosso tendenti al fucsia, l’arancio e il giallo pieno ma anche qualche rapido accenno di verde.

GRAPHIC IMPRINTS

La palette Pantone 2017 denominata Graphic Imprints è ideata per coloro che amano i contrasti netti e decisi anche in casa. Bianco e nero, con aggiunta di grigio, fungono da base a quelle che sono le tinte più audaci, come arancione, rosa shock, bluette e giallo sole.

NATIVE INSTINCTS

Ispirata all’istinto nativo, questa palette di colori 2017 di Pantone è molto calda ma non dimentica dei punti più basic e sobri. Le varianti del marrone chiaro, unite al senape, al viola e qualche rapido accenno pastello, la rendono particolarmente esclusiva.

FOREST BATHING

Il nome ci catapulta immediatamente in una magica e incantata foresta, dove sole le tante sfumature del verde a farla da padrone. Ideale per chi vuole ricreare in casa qualcosa che sia in piena armonia con la natura.

RAW MATERIALS

Materiali che ricordano quelli da riciclare per una palette a sostegno della sostenibilità. I colori naturali sono quelli che la caratterizzano, nonostante un rapido accenno di rosa baby.

REMINISCENCE

Infine, una palette di colori di tendenza 2017 molto audace e anche piuttosto maschile. Un blu molto scuro che va a braccetto con un rosso intenso, insieme al tortora, al grigio, al senape e al cuoio. Perfetta per ambienti come l’ufficio ma anche la camera da letto di un uomo.

Per tutti i dettagli vai al sito di Pantone