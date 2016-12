Arredare casa: grandi novità a Imm Cologne

Mancano poco più di due settimane al primo appuntamento dell’anno dedicato agli interiors. Si tratta di Imm Cologne (16-22 gennaio 2017 a Colonia, Germania), la fiera internazionale che quest’anno prevede anche LivingKitchen. Tra le oltre 1.400 aziende espositrici, anche l’austriaca TEAM 7 sarà presente con le sue grandi novità. Non mancheranno nuovi elementi di design, alcuni già in lizza per i più ambiti premi internazionali di design, così come nuovi materiali, che andranno ad ampliare la gamma di soluzioni disponibili tra cui scegliere per allestire e personalizzare al meglio la propria casa.

Il 2017 si presenta come un anno ricco di innovazioni per TEAM 7, azienda produttrice di mobili di design in legno naturale, che si prepara a presentare anche una nuova tipologia di legno, aggiungendo così nuove opportunità di design e affacciandosi verso nuovi mercati e gusti personali. Oltre ai prodotti novità, ancora top secret fino all’avvio della fiera, TEAM 7 presenterà anche alcune delle sue collezioni più recenti. Tra cui l’ensemble tavolo-sedia Tak e Lui o le numerose soluzioni studiate per le pareti soggiorno, che ospitano anche tutti i dispositivi per l’intrattenimento audio-video all’interno dei complementi Home Entertainment. Non mancheranno le soluzioni per l’angolo studio, come la scrivania Atelier o il secretaire Sol, presentato per la prima volta nel 2016 e che ha raccolto grande successo tra gli appassionati, i gruppi per la zona notte, dal sistema letto fino ai comodini e agli armadi, così come i complementi più piccoli che sono dei veri pezzi unici, come TreeO, Sidekick o Stern.

Per quanto riguarda le cucine, allo stand TEAM 7 saranno allestite differenti aree in cui verranno esposte più soluzioni, sia in termini di materiali che di costi. A cominciare dalla piccola di casa, la cucina L1, fino all’elegante Black Line. Naturalmente, anche in questo settore TEAM 7 porterà una novità che allargherà la gamma di cucine del brand austriaco in legno massello naturale. Per quanto riguarda la progettazione, le cucine TEAM 7 sono sempre più orientate agli ambienti open space creando un ponte di collegamento tra l’allestimento della zona living e dello spazio per cucinare.

Il sipario quindi è ancora chiuso fino al 16 di gennaio, giornata di apertura della fiera, ma per gli amanti del legno di design, in questa edizione di Imm Cologne TEAM 7 si prepara a scrivere nuove regole e tendenze nel settore. TEAM 7 sarà in fiera dal 16 a 22 gennaio 2017 presso il pad. 11.3 di Imm Cologne (stand P030/Q031) e al pad. 4.2 di LivingKitchen (stand B10).