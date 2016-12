Come rinnovare la cucina spendendo poco

Rinnovare la cucina che non risponde più ai vostri gusti è un’operazione che si può affrontare con una spesa contenuta. Per spendere poco e avere un ambiente bello e funzionale basta controllare attentamente tutti gli elementi d’arredo e decidere cosa può essere tenuto e cosa va cambiato. Il metodo più rapido ed economico per trasformare una cucina che non piace più è sicuramente quello di dare una mano di pittura . Se i mobili sono bianchi, anche cambiando solo il colore di una porzione dei pensili, otterrai un bel rinnovo. Riverniciare o laccare le ante è un’operazione semplice e di sicuro effetto. E se invece la personalizzazione investisse il piano di lavoro ? La possibilità di rinnovarlo non è relegata al momento dell’acquisto, ma può essere sostituito in un secondo momento, ad esempio sostituendolo con un piano di legno massello o altri materiali particolari. Le pareti della cucina si prestano a molti interventi economici. Una semplice rinfrescata alle pareti con un tocco diverso di colore che richiami qualche elemento della cucina donerà un’aria nuova all’ambiente. Una soluzione interessante per una parete o porzione di parete della cucina può essere rappresentata dalla vernice lavagna , che può essere utilizzata praticamente per appuntare la lista della spesa o dei promemoria. Anche le piastrelle di rivestimento delle pareti possono essere rinnovate con pitture speciali per superfici ceramiche, che sopportano l’umidità e possono essere lavate. Infine possono essere applicati adesivi decorativi per caratterizzare uno specifico angolo della stanza. Scritte e piccole decorazioni possono essere applicate e rimosse facilmente, assecondando il gusto e lo stile dei proprietari di casa. Un’ottima idea per rinnovare la cucina senza rivoluzionarla completamente è intervenire sui pavimenti . Il laminato è una bella soluzione per modernizzare i pavimenti della cucina, perché, collocandosi al di sopra dell’originale, evita la formazione di polvere e detriti durante la lavorazione. Esistono moltissime varianti, anche con forme geometriche e imitazioni di materiali come legno e pietra. Il materiale è molto resistente e facilmente lavabile, quindi adatto all’ambiente cucina. Anche l’installazione è molto semplice. Un’alternativa al laminato è la resina , che viene posata sopra il pavimento esistente e poi livellata. Infine si possono realizzare interventi su arredi e complementi d’arredo . Il tavolo da pranzo e le sedie possono essere utilizzati per dare un nuovo stile alla cucina. Un intervento semplice ma di effetto consiste nel mantenere il tavolo esistente, ma sostituire le sedie e sceglierle spaiate. In questo modo l’intera zona living ne guadagna in impatto. In alternativa si può scegliere un tavolo antico in contrasto con la cucina moderna, oppure un tavolo in stile industriale dalle dimensioni importanti.

