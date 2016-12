Mutui casa 2017: più tutele, ma i tassi saliranno

Nuove tutele e tassi d’interesse. Con l’arrivo del 2017 per i mutui la musica potrebbe cambiare. Un’analisi di Mutui.it ripresa da MF ha fatto il punto su cosa potrebbe mutare nel panorama dei prestiti ipotecari, a partire dalle tutele riservate al consumatore: dallo scorso luglio sono entrate in vigore le norme contenute nel decreto legislativo 72/2016 che obbliga le banche a una sempre maggiore trasparenza nel momento della stipula di un mutuo. In pratica, l’istituto di credito deve fornire al cliente, in modo trasparente, ogni informazione relativa all’offerta, in modo che sia sempre possibile fare i confronti per scegliere la migliore soluzione presente sul mercato.

Per quanto riguarda, invece, i tassi d’interesse, il 2016 è stato l’anno con i valori storicamente più bassi per i costi dei finanziamenti. Quindi per il prossimo futuro è da mettere in conto un rialzo. Se il tasso Euribor, dal quale dipende il tasso variabile, resterà (come è probabile) sui livelli di oggi ancora per un paio d’anni, l’Eurirs, a cui è legato il tasso fisso, a dieci anni ha già cominciato una lenta risalita.